مصر.. 9 قتلى بتصادم سيارتي نقل في المنيا

عربيات ودوليات

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، إثر تصادم سيارة تحمل مزارعين بأخرى «نصف نقل» على محور سمالوط بالمنيا (جنوب). وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من عمليات النجدة يتضمن بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وتم الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي. وكلفت النيابة العامة فريق من المرور بمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير فني بأسباب الحادث وكيفية وقوعه. وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وكلفت فريقا من المديرية لحصر الأسماء وإعداد تقرير عن الواقعة.

