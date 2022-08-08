العدوان على غزة.. القطاع بلا كهرباء وبلا ماء!

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عواصم - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتقاء 32 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

بات القطاع غزة على شفا أزمة إنسانية حادة بعد الإعلان عن نقص شديد في المستلزمات الدوائية، إضافة إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة مع دخول القصف الإسرائيلي يومه الثالث.

وأكدت مصادر طبية في القطاع أن حياة مليوني فلسطيني في «مهب الريح»، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء يهدد بانهيار الخدمات الحيوية في القطاع.

أزمة إنسانية

في السياق ذاته، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن العد التنازلي لوقف عمل المستشفيات قد بدأ بعد توقف محطة الكهرباء في غزة، مما ينذر بأزمة إنسانية.

كما قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة سيزيد من سوء الوضع الإنساني الذي كان يعانيه القطاع، بسبب الحصار على مدى 15 عاما.

وأضاف أن محطة الكهرباء في غزة توقفت عن العمل بسبب وقف وصول الوقود إلى غزة.

من جهته، قال مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي المهندس زهدي الغريز إنه بفعل هذه الأزمة لن تكون شركة التوزيع قادرة على إيصال الكهرباء سوى 4 ساعات يوميا في مقابل قطع يصل لنحو 16 ساعة.

وأكد أن مجمل الخدمات الحيوية في القطاع الصحي، وتحلية المياه، والصرف الصحي، تأثرت بالفعل بنسبة 100%، ووفقا للغريز فإن 90% من منازل غزة لن تصلها المياه من هذه اللحظة.

وأوضح أنه بمجرد وقف محطة الطاقة تتوقف محطات تحلية المياه، والصرف الصحي عن العمل فورا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة، لافتا إلى أن 125 ألف متر مكعب من المياه العادمة تتم معالجتها في محطات الصرف الصحي التي تعمل بالكهرباء على مدار الساعة، وبتوقفها ستتدفق هذه المياه البحر والشوارع وتقع الكارثة.

وناشدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز جميع الأطراف وقف التصعيد في قطاع غزة بشكل فوري، لتفادي الآثار المدمرة وخاصة على المدنيين.

وقالت هاستينغز إن «الوضع الإنساني في غزة متردٍّ، وليس من شأن هذا التصعيد الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءا».

وأضافت المنسقة الأممية أن «الوقود المخصص لمحطة غزة لتوليد الكهرباء من المتوقع أن ينفد اليوم، وقد انقطعت الكهرباء بالفعل، ولا غنى عن تشغيل منشآت الخدمات الأساسية، كالمستشفيات والمدارس والمستودعات وأماكن إيواء المهجرين التي غدت أيضا معرّضة للخطر».

وتابعت «لديّ قلق بالغ إزاء التصعيد المتواصل والخطير في غزة ومحيطها بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل».

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن الأونروا قررت إغلاق جميع منشآتها في القطاع باستثناء المراكز الصحية.

في السياق، عقبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أمس، على الأحداث الجارية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وطالبت المسؤولة الأممية، بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية»، قائلة: «نطالب بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضافت: «لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها في هذا الصراع».

وأردفت: «القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية». وأكدت: «من حق كل شعب أن يدافع عن نفسه وغزة و60% من الضفة الغربية ما زال محتلا».

