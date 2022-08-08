مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أمس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، تزامنا مع استمرار الهجوم على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وأدانت كل من الخارجية الفلسطينية والأردن وقطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، واعتبرته «ممارسات استفزازية» و«تجاوزا للخطوط الحمراء».

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بكثافة منذ ساعات الصباح على شكل مجموعات.

وأضاف المسؤول أن قوات كبيرة من الشرطة ترافق المستوطنين أثناء اقتحاماتهم من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأشار إلى أن من بين المقتحمين النائب السابق من حزب «الليكود» اليميني الحاخام يهودا غليك.

بدورها، قالت محافظة القدس إن 26 فوجا من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ليرتفع عدد المقتحمين إلى 1351 منذ الصباح.

ويأتي اقتحام اليوم بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد السماح للمستوطنين -بمن فيهم أعضاء الكنيست- باقتحام المسجد الأقصى المبارك أمس. وكانت شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وتواجد العشرات من المصلين في المسجد -الذين هتفوا «الله أكبر»- رفضا للاقتحامات.

وكانت جماعات استيطانية دعت إلى تنظيم اقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».