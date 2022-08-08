ترامب: الولايات المتحدة أصبحت من دول العالم الثالث

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واشنطن - الوكالات: قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت دولة من العالم الثالث.

وأضاف ترامب، في تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: «نحن من نواح كثيرة أصبحنا بلدا من العالم الثالث. نحن دولة يتخبط اقتصادها، وتعطلت سلاسل التوريد، حيث لا تمتلئ المتاجر، ولا تصل الحزم، ويتواجد نظامها التعليمي في أسفل أي قائمة.. الولايات المتحدة «لم تعد تحظى بالاحترام والاستماع لرأيها في العالم».

وأشار الرئيس السابق إلى أن البلاد سجلت أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار للطاقة. وأضاف: «نحن أمة أصبحت أضحوكة من نواح كثيرة». وقال ترامب إنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة دولة مستقلة في مجال الطاقة، وعليها أن تستجدي فنزويلا للحصول على إمدادات النفط.

وأكد أنه قبل عامين، عندما كان رئيسا، كان الوضع مختلفا تماما. وقال «يجب أن يبدأ الجمهوريون في تغيير الوضع في نوفمبر»، عندما تُجرى انتخابات الكونغرس النصفية.

وقدم ترامب سلسلة مما بدا أنه يشبه وعود حملته الانتخابية، وتعهد أيضاً بالعودة إلى البيت الأبيض.وقال في هتافات «سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع».

وبعد خسارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن، بدأ الرئيس السابق في استضافة سلسلة من التجمعات التي كانت بمثابة مقياس لشعبيته بين المحافظين ويمكن أن تساعده في الحفاظ على الزخم لمحاولة حملته الانتخابية المحتملة.

حيث قال: «سنغلق كارثة بايدن الحدودية، ونعيد ترسيخ بقوتنا القوية في سياسة المكسيك».

وأضاف: «سننهي الهجرة المتسلسلة، وسننهي يانصيب التأشيرات وسنقوم بتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية مثلما فعلنا قبل أقل من عامين».

وتابع: «سنوقف موجة الجريمة في المدن التي يديرها الديموقراطيون، وسنمنح شرطتنا القوة التي تحتاجها والاحترام الذي تستحقه ولن نأخذ حماية الحصانة من شرطتنا».

وأضاف الرئيس السابق «سنعيد القانون والنظام في أميركا، سنحاسب الصين على إطلاق العنان للفيروس على العالم، سنحمي حياة الأبرياء، سندافع عن دستورنا.»

ومنذ خسارته، قال ترامب في أوقات مختلفة إنه يتوقع الفوز في عام 2024 إذا خاض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانب آخر، هاجم ترامب، مجددا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد الزيارة التي أجرتها إلى تايوان، واصفا إياها بـ»الغبية»، وقال: «والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا يحدث؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ حلمت الصين به. لقد أعطتهم العذر الذى كانوا ينتظرونه».

