حريق هائل في كوبا والرئيس يطلب مساعدة دولية

عربيات ودوليات

تلقت كوبا، عروض مساعدة من دول عدة بعد أن ناشدت الحصول على مؤازرة للتعامل مع حريق هائل في مستودع نفط أصابته صاعقة ما أدى إلى وقوع انفجارات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين وفقدان 17.

وأجلي نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة الواقعة في ضاحية مانتانزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة شرقي هافانا، حيث ظهر عمود ضخم من الدخان الأسود يحجب السماء. وقد يستغرق إخماد الحريق «وقتا» وفق ما قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لذلك «طلبت كوبا المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط».