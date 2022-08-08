العراق.. المفوضية العليا تنفي تحديد موعد لانتخابات مبكرة

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بغداد- الوكالات: نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، أن «المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفّذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي».

وأضافت أن «مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعنيّ بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استناداً إلى قانون الانتخابات النافذ»، مشيرة إلى أنه «لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص».

وذكرت الغلاي أن «ما يخص الميزانية الانتخابية هي عادة تُفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع»، موضحةً أن «إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين».

إلى ذلك، رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على وساطة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في العراق بينه وبين خصمه السياسي الإطار التنسيقي مؤكداً أنه لا تنازل عن حل البرلمان ومواجهة الفساد والتبعية ورفض الحوارات الهزيلة.

وشدد الصدر في تغريدة على «تويتر» مساء السبت على أن مطالب مواجهة الفساد والتبعية وحل البرلمان أصبحت شعبية وسياسية ونخبوية لابديل عنها.. مؤكداً أنه لا تنازل عن هذه المطالب مطلقاً وأن «الثوار» مستمرون بحراكهم حتى تنفيذها.

وجاءت تأكيدات الصدر هذه رداً على تصريحات لرئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي قالت عقب لقائها معه في النجف الجمعة الماضي ورفضت فيها الإفصاح عن نتائج اللقاء الذي وصفته فقط بالجيد قائلة أن «الصدر سيدلي بما في جعبته». وجاء هذا اللقاء عقب يومين من مباحثات أجرتها بلاسخارت الأربعاء مع رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الغارق فيها العراق منذ 300 يوماً حين جرت الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021.

وقال الصدر في تغريدته «بفضل الله ونعمته وجهود المعتصمين الأبطال.. جاءت ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنّية بل والشيعية أيضاً».

وأضاف «فبعد أن أوجه الشكر لهم.. أدعوهم لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرّت بالعباد والبلاد». كما ناشدهم بالقول «تعالوا الى كلمة سواء والى أفعال جادّة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة الى الأفعال لا الأقوال».

وبعد رفض الصدر لما وصفها بالحوارات الهزيلة فقد كشفت مصادر مقربة من التيار الصدر عن إلغاء زيارة كان سيقوم بها العامري الى الصدر بمقر إقامته في النجف لبحث آخر التطورات السياسية على الرغم من تخويل الإطار التنسيقي له بالتواصل مع زعيم التيار الصدري.

وأكد الصدر في تغريدته أن «الشعب يصبو الى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محموداً».. منوهاً الى أن «الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة».. داعياً إياهم الى الاستمرار «حتى تحقيق المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم كإمامه الحسين».

ويأتي موقف الصدر هذا بعد ساعات من زيارته الى منزل المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني.

وفي شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فقد ظهر الصدر مستقلاً سيارة صغيرة قديمة دخلت الى الباحة الخارجية لمنزل السيستاني في مدينة النجف القديمة ليترجل منها ويدخله لحضور مجلس عزاء عاشوراء استشهادد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. وأشارت مصادر عراقية الى أن حضور الصدر مجلس العزاء تم بدعوة وجهت له ما اعتبرتها بمثابة رضا للمراجع الأعلى عن مواقف الصدر الأخيرة ومطالبه السياسية.

وأشارت الى أنه بينما تتم دعوة الصدر الى منزل السيستاني فإن المرجع يرفض للعام السابع على التوالي من استقبال أي مسؤول سياسي أو رسمي عراقي تعبيراً عن استيائه لممارسات الطبقة الحاكمة وسوء إدارتها للبلاد.

وكان السيستاني رفض منح أي تأييد للكتل السياسية خلال انتخابات البرلمان عام الماضي 2018 مقابل تأييده ضمناً للتظاهرات الشعبية انطلقت في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب أواخر عام 2019 تطالب بالخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد وأسقطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

