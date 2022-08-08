سد شط العرب.. محاولة لإحياء جنوب العراق

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: يعتزم العراق إنشاء سد مائي كبير على شط العرب، للحفاظ على مياهه ومعالجة الملوحة ومنع تمدده والتي طالما عانى منها منذ سنوات في ظل تراجع تدفق المياه من دول الجوار وقلة الأمطار، فضلا عن تقليص مساحاته الزراعية بسبب تغير المناخ. يشار إلى أن العراق لم يبن سدودا منذ فترة طويلة، غير أن السد الذي يسعى لإنشائه يواجه اعتراضا حول موقعه، بين أن يكون مشتركا مع إيران وبين أن يكون بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية، وهو بانتظار حسم ذلك الجدل للمباشرة ببنائه.

وقد أعلن العراق عن انتهاء شركة «تكنكل» الإيطالية من إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء السد، الذي من المؤمل أن يحافظ على مليارات الأمتار من المياه المهدورة في شط العرب، ويتكفل بإنهاء شح المياه في المناطق الجنوبية.

أهداف السد

ووفق مستشار لجنة تحسين جودة المياه التابعة للأمانة العامة في مجلس الوزراء العراقي نجم عبد طارش فإن السد الذي أنجزت شركة «تكنكل» الإيطالية تصاميمه، سيعمل على تنظيم حركة المياه وإيقاف تدفقها وهدرها، إضافة إلى منع المياه المالحة من تكوين ألسنة ملحية داخل الأراضي العراقية لا سيما في محافظة البصرة (جنوبي البلاد)، كما أنه سيسهم بتوفير كميات كبيرة من المياه للمحافظات الجنوبية، خصوصا البصرة وذي قار وينهي بشكل تام الشح المائي في هذه المنطقة، كما يساعد على تغذية الأهوار في حال انخفاض مناسيب مياهها.

وأكد طارش على أن السد صمم بشكل يساعد على تدفق 70 مترا بالثانية من المياه، وهذه تكفي لزراعة 550 ألف دونم، مشيرا إلى أنه سيسهم أيضا بإعادة إحياء آلاف الدونمات من البساتين التي تأثرت بالملوحة والجفاف. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعم بقوة تنفيذ هذا المشروع، وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، مشددا على أنها عازمة على إنجازه، حيث تبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار دولار، ويمكن البدء بتنفيذه خاصة مع وجود وفرة مالية حاليا من مبيعات النفط في ارتفاع أسعاره عالميا. ونوه طارش بأن المشروع يواجه اعتراضا من إيران بشأن تأثيره على موانئها في شط العرب، مستدركا بالقول إن هذا يمكن حله من خلال إنشاء السد جنوب البصرة (منطقة أبو فلوس) بنحو 20 كيلومترا، وهذا يطمئن الإيرانيين بأن موانئهم لن تتضرر.

ويرى المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين أن أهمية بناء السد تكمن بمساهمته بتقليل تأثير اللسان الملحي في المياه التي تغذي بساتين النخيل والأراضي الزراعية.

وقال إن السد في حال إنشائه يمكن أن يوفر السيطرة على المياه وإمكانية حجزها أو تصريفها وفق الحاجة ومنع هدرها. وفضلا عن ذلك، فإن المشروع لو تم تنفيذه سيسهم في توفير فرص عمل وتشغيل المئات من الأيدي العاملة والعشرات من الأيدي الفنية العاطلة عن العمل.