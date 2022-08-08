الصين تعلن عن تدريبات عسكرية منتظمة في مضيق تايوان

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بكين - الوكالات: أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، أمس، نقلا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات «منتظمة» على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وواصلت الصين تدريباتها العسكرية حول الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايبية الأسبوع الماضي.

وتسعى بكين من خلال هذه المناورات إلى تأكيد «أحقيتها» في ضم تايوان، وإنذار واشنطن الداعمة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وبدأت الصين مناوراتها في 6 اتجاهات حول تايوان، بعضها على مسافة 20 كيلومترا فقط، كردّ صيني على زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع التايوانية، أمس، إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد «بشكل مناسب» على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح أمس، لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.

