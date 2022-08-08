دعم العمل التطوعي

أمي وأبوي تاج راسي

استكمالاً للجهود التطوعية العائلية التي نشأت وتربيت عليها، وتلك التي جبلت عليها لخدمة أبناء بلدي تطوعاً، ومنذ أن ركزت اهتمامي في عام 2007م بشكل خاص على العمل التطوعي المتعلق ببر ورعاية وخدمة وتأهيل المسنين الذين تشرف على رعايتهم المؤسسات الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، وقمت برعاية مسابقة جائزة البغلي للابن البار،

ومن ثم قمت بتوجيه الدعوة لتأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، مع مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة والعاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بالدرجة المطلوبة، ومن ثم التقدم بطلب تأسيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، واستمرت مسيرة العمل التطوعي إلى أن تم إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في عام 2013م، ثم أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في عام 2014م.

تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي، التي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح واطياف المجتمع الكويتي، وتتفق مع برامج الدولة وخططها التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم في دعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

ونؤمن من خلال مسيرة عملنا في المبرة والجمعية، والتي قاربت الستة عشر عاماً بأن الأعمال والإنجازات التي تحققت لم يكن ليكتب لها النجاح لولا الجهود التطوعية الرائعة والراقية والمتميزة التي بذلها كل الأفراد والمؤسسات من المنتمين إلى المجتمع المدني والخيري والخاص على حد سواء، وكم نفتخر نحن بالتفاني العملي والأداء العالي الذي يبذله المتطوعون الذين مازالوا يبدعون في أدائهم العملي والمهني، ومن الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى كل الجهود التطوعية من قبل المهتمين في العمل التطوعي وتطويره إلى اتخاذ خطوات داعمة للعمل التطوعي تعتمد على تنظيم وتنفيذ العمل التطوعي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للعمل التطوعي يتم من خلالها خلق وتوفير وتواجد جيل واع في تنفيذ العمل التطوعي بصفة دائمة ومستمرة وفق التصورات والنظم واللوائح والقرارات والقوانين والمواثيق العالمية والدولية في مجالات العمل التطوعي والإنساني، كما يتم من خلال هذه الإستراتيجية تحديد الرؤية المستقبلية والرسالة المتعلقة بها والقيم التي ستعمل من خلالها والأهداف والغايات الإستراتيجية المنشودة. كما يجب أن تحدد جهة عليا كهيئة حكومية مسؤولة عن العمل التطوعي.

كما أن العمل التطوعي أصبح من الركائز الأساسية في خطط الدول المتقدمة، ولعل جائحة كورونا أثبتت للعالم أجمع أهمية العمل التطوعي في التعامل مع الأزمات وكيف تفوق المتطوعون على أنفسهم وعلى كل القطاعات في التعامل والقضاء على الجائحة، لذا نعتقد بأهمية التدريب والتأهيل المستمر للمتطوعين لأهمية ذلك في إنجاز الأعمال الموكلة لهم وحفاظاً على جودة العمل وفعالية الأداء.

وتعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة شاكرين للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا في بر وخدمة ورعاية وتأهيل المسنين.

ندعو الله العلي القدير أن يحفظ جميع من يعمل في خدمة بلدنا الكويت الحبيبة وخاصة تلك الجهود التطوعية التي نهدف من خلال عملنا في المبرة والجمعية في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصلية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية في بر ورعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال خطة العمل الإستراتيجية للعمل التطوعي التي تم وضعها في الجمعية، بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كل حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

