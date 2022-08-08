مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ملتقى الشباب التطوعي الثامن لعام 2022م

أمي وأبوي تاج راسي

تطرقنا في العدد السابق لمشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي الدولي لعام 2022م في نسخته الثامنة، والذي يتم تنظيمه من قبل الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2022م، عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.

وسنتناول في تقرير اليوم محاور الورشة التدريبية التي قدمها، المدرب المعتمد دولياً، الأستاذ علي حسن المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بعنوان «كيفية تأسيس وقيادة مجموعة تطوعية» وذلك على النحو المبين في هذا التقرير،

حيث بدأ بتوجيه الشكر والتقدير لكل العاملين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي بكل مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية وعلى رأسهم الدكتور يوسف الكاظم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ يوسف السويدي أمين عام الاتحاد، والأستاذ جاسم الشبلي الرئيس التنفيذي للملتقى الشبابي التطوعي، كما شكر كل الأخوات والأخوة المشاركين في ورشة العمل وتخصيص جزء من وقتهم الثمين والمهم تطوعاً مساهمة منهم في مساعدتنا على نشر الوعي وخدمة المجتمع، ولعل الجهود التي يبذلها أعضاء الجهاز التنفيذي في هذا الملتقى تستحق الشكر والثناء الجليل، متمنياً للجميع التوفيق والعمل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد بين حسن أهم محاور الورشة التدريبية التي تتمثل بالآتي:

? العمل التطوعي المفهوم والتعريف.

? متطلبات تأسيس الفريق التطوعي.

? إجراءات تأسيس الفريق التطوعي.

? قيادة الفريق التطوعي.

? الهيكل التنظيمي للفريق التطوعي.

? الدعم القانوني والمادي والمعنوي للفريق التطوعي.

? التحديات التي تواجه تأسيس عمل الفريق التطوعي.

? سبل ومقترحات تطوير العمل التطوعي.

العمل التطوعي المفهوم والتعريف

شرح حسن في ورشته التدريبية المحاور الواحد تلو الآخر، فبدأ في بيان مفهوم وتعريف العمل التطوعي إن كثيرا من دول العالم اتخذت بالفعل خطوات تنفيذية لتعظيم العمل التطوعي، الذي بات يشكل ركناً أساسياً في القرن الحادي والعشرين، واتضح ذلك من خلال توجيه اهتمام القائمين بالعملية التعليمية للاهتمام ببث وتطوير قيمة التطوع في المجتمع المدني، كما أن بعض الدول قامت بتوزيع الإعلان العالمي للتطوع على طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تنظيم حملات تطوعية، في حين خصصت دولاً أخرى الجوائز لأفضل عمل تطوعي بين أفراد المجتمع المدني. لذا فقد آن الأوان لكي نتحرك ونشارك دول العالم في تفعيل مشاركة المجتمع المحلي والمدني في الدولة عن طريق نشر وتشجيع العمل التطوعي فيه، وإتاحة الفرصة للأفراد والجماعات والهيئات للمساهمة في العمل جنباً إلى جنب مع الدولة بصفتها مسؤولة عن تنفيذ وتحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة لأهمية ذلك في دفع عجلة التقدم والتنمية الاجتماعية وإرساء قواعد العمل الاجتماعي في الدولة، كما بين حسن بعض المفاهيم المتعلقة بالعمل التطوعي:

المتطوعون أصحاب النوايا الطيبة

المتطوع هو ذلك الإنسان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى ببذل الجهد أو الوقت أو الفكر أو المال أو ببذلها جميعاً لمساعدة الآخرين وإسعادهم والمشاركة في خدمة المشروعات التنموية، فالمتطوعون هم أصحاب المبادرة الذاتية في مساعدة الناس بمعظم قضاياهم، وهم من يربطون المجتمعات بمساعدتهم المحتاجين، وهم المبادرون في المساعدة الذاتية باختلاف جنسهم أو عرقهم أو دينهم، فالمتطوع من يمتلك النوايا الطيبة للعطاء والبذل دون مقابل في أكثر الأحيان. وقد لعب المتطوعون دوراً مهماً كماً وكيفاً في رعاية وتطوير الدول الصناعية منها والنامية من خلال البرامج القومية، وبرامج الأمم المتحدة في مجالات المساعدات الإنسانية، التعاون التـقـني، تعزيز حقوق الإنسان، والديموقراطية والسلام. كما يشكل التطوع أيضاً أساساً لكثير من نشاطات المنظمات غير الحكومية، الروابط الحرفية، الاتحادية والمنظمات المدنية. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من المشاريع التنموية تعتمد بصورة مباشرة على الجهود التطوعية في مجالات محو الأمية، والمجالات الصحية، ومشاريع التنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وغيرها من القطاعات والأنشطة.

تعريف العمل التطوعي

هو عمل غير ربحي، لا يقدم نظير أجر معلوم، وهو عمل غير وظيفي أو مهني، يقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة الآخرين، من أفراد المجتمع المدني بصفة مطلقة. وللخدمات التطوعية دور كبير في نهضة الكثير من الحضارات والمجتمعات عبر العصور. بصفتها عملاً خالياً من الربح والعائد، كما أنها لا تمثل مهنة يقوم بها الأفراد لصالح الجيران والأهل والمجتمع ككل كما تأخذ أشكالاً متعددة ابتداء من الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية، إلى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة وجهود الإغاثة، إلى حل النزاعات وتخفيف آثار الفقر. ويشتمل المفهوم على الجهود التطوعية المحلية والقومية، وأيضا البرامج ثنائية أو متعددة الجوانب (العالمية) التي تعبر إلى خارج الحدود.

التطوع سمة إسلامية وحضارية معاصرة

إن ديننا الإسلامي الحنيف يشجع على التطوع، وما الكثير من الأوامر الربانية التي جاءت في الذكر الحكيم {وتعاونوا على البر والتقوى}، {ومن تطوع خيراً فهو خير له} وعلى لسان أصدق الرسل وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم {خير الناس أنفعهم للناس} إلا إشارات واضحة جلية لاغتنام الصحة والفراغ والشباب والغنى لتقديم الخدمة لمن يحتاجها، ناهيك عن تلك الأوامر التي يزخر بها الإسلام وتحث على الإيثار والإحسان فالخدمة التطوعية ليست سمة إسلامية وحسب وإنما سمة حضارية للإنسان، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى تجعل صاحبها اقل ندامة على أعماله، كذلك تجعل منه فرداً فخوراً بالهدف الذي يطمح له من عمله وتشعره هذه السمة بأهميته كفرد يساهم في خدمة مجتمعه من خلال زرع النشاط والطاقة فيه وتحقيق الرفقة الطيبة من الناس، الذين يشاركون معه في فعل الخير، فضلاً على أنها تؤدي إلى محبة الناس وتترجم كرسالة تربوية للأجيال فيما بعد.

اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالتطوع

أنشأت الجمعية العامة، بطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، برنامج متطوعي الأمم المتحدة في عام 1970 ليكون بمنزلة شريك تنفيذي في مجال التعاون الإنمائي. وقد قدم ما يزيد على 20000 متطوع قدموا من نحو 150 بلداً خدماتهم في 140 بلداً على مـر السنين. وأعلنت الجمعية العامة سنة 2001 السنة الدولية للمتطوعين، وهذه المناسبة توفر فرصة ليس لمجرد الاحتفال بالإنجازات السابقة فحسب، ولكن أيضا لصياغة الخطط المستقبلية. فالسنة العالمية هي سنة للجميع، وهي سنة للمتطوعين في مختلف أعمارهم من أطفال وشباب وكبار في السن، وهي للمتطوعين كأفراد أو كمجموعات تفي باحتياجات المجتمع محلياً أو عالمياً، فالسنة تتيح الفرصة لجمع هذه الموارد التطوعية الشاسعة والاعتراف بالمتطوعين، وبتعيين من الأمم المتحدة فإن برنامج وكالة الأمم المتحدة للمتطوعين يهدف إلى إشراك الجميع في انطلاقة عهد جديد من التعاون الدولي التطوعي، عبر تطوير شبكات التطوع الحالية واستكشاف ساحات جديدة للدعم والبحث، ولهذا يمكن للأفراد والمنظمات أن تستغل السنة العالمية للمتطوعين لتعزيز الظهور وتقوية فعالية المتطوعين، لكي تجلب ثماراً أخرى مثل خطوات إدخال سياسات وقوانين جديدة لتيسير العمل التطوعي.

العمل التطوعي (رأس المال الاجتماعي )

استثمار رأس المال الاجتماعي =الشراكة مع الله + الشراكة مع المجتمع

إن العمل التطوعي أو ما يسمى حديثاً في أدبيات التنمية «رأس المال الاجتماعي» هو ثروة عامة وليست حكراً لأحـد. فهو تلك الروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة مثل الثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، كما إنه يشكل الرابطة التي يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجموعات التي يعيشون فيها، وإن التحدي يكمن في توظيف رأس المال الاجتماعي في ثورة علمية، ثورة كفاءة تقـنية وسلوكية والتي بدونها لا يمكن تنفيذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم مصالح عامة أفراد المجتمع بالدولة، ثم بين حسن أهم متطلبات تأسيس الفريق التطوعي:

متطلبات تأسيس الفريق التطوعي

? تحديد الهدف العام من تأسيس المجموعة التطوعية.

? تحديد اسم المجموعة التطوعية.

? تحديد اختصاصات المجموعة.

? تحديد اسم قائد أو رئيس المجموعة.

ولتوضيح الصورة للمتدربين اتخذ حسن من تجربة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين كنموذج التطبيق على الموضوع، حيث وضح توجه الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، لأهمية العمل التطوعي في تقديم المساندة الإدارية والفنية الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمسنين بدرجة يتم من خلالها تحقيق الأهداف العامة للجمعية، وتحقيق السياسات والأهداف العامة لدولة الكويت في رفع مستوى الخدمة والرعاية والتأهيل المقدمة للمسنين.

قرر مجلس الإدارة استحداث وحدة تنظيمية في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تتبع رئيس مجلس الإدارة تحت اسم «لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين» وتمت تسمية أمين السر العام رئيساً للجنة وتم تحديد اختصاصات لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين، كما تم تحديد الخطة الإستراتيجية ومكوناتها، التي سيتم من خلالها تنفيذ اختصاصات لجنة العمل التطوعي:

? تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل التطوعي خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1/8/ 2021م وحتى 31/7/ 2025م.

? الرؤية: تم تحديد رؤية الجمعية: إيجاد جيل متطوع واع ومدرك لخدمة ورعاية وتأهيل المسنين يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة للمسنين.

? الرسالة: تم تحديد الرسالة التي تسعى لتنفيذها الجمعية:

1 - العمل على نشر الوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع الكويتي لكيفية التعامل مع المسنين.

2 - العمل على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري للأفراد عند التعامل مع المسنين.

3 - التأكيد على مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية عند التعامل مع المسنين.

4 - نشر الوعي المجتمعي عن الشيخوخة ومشاكلها وكيفية التعامل مع متغيراتها.

5 - السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمسنين.

6 - اتباع الطرق العلمية في العمل التطوعي مع الالتزام بجودة الخدمة.

• القيـــــم: تم تحديد القيم التي تعمل بها الجمعية:

1- حفظ كرامة المسن وتقديره واحترامه.

2 - التعامل مع المسن باعتباره شخصا يمر بمرحلة من العمر لها متغيراتها وليس حالة مرضية.

3 - تبني التوجه والسلوك الإيجابي تجاه المسنين، والقضاء على السلوك السلبي تجاههم ورده إلى ما يتناسب والشريعة الإسلامية ومبادئ ومواد الدستور الإنساني والعادات والتقاليد الأصيلة.

4 - تواجد المسن بين أسرته باعتبارها البيئة الطبيعية والأفضل له.

5 - التعامل مع المسنين بإنسانية ورحمة وبيان مظاهر الحب.

6 - ترسيخ المفاهيم الاجتماعية والتواصل الاجتماعي مع المسنين.

7 - أن تكون لدينا مسؤولية لتطوير وتحسين إجراءات العمل التطوعي مع المسنين، وتدريب المتطوعين ورفع مستوى الأداء بصفة مستمرة.

8 - التفاني في خدمة المسنين واحترام حقوقهم.

9 - أن يسود روح التعاون بين فريق العمل التطوعي.

10 - خدمة المسنين ورعايتهم واجب وليس منة أو فضل.

الأهداف الإستراتيجية

1 - إشباع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والمعيشية لدى المسنين.

2 - تعزيز العلاقات الاجتماعية لدى المسنين.

3 - التأكيد على أهمية إشراك المسنين في اتخاذ القرار في الأسرة والمجتمع.

4 - استثمار قدرات المسنين في شغل أوقات الفراغ.

5 - تفعيل المسؤولية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية والمعيشية للقائمين على رعاية المسنين.

6 - توفير الخدمات الصحية والوقائية والأجهزة التعويضية باستخدام مختلف الوسائل الحديثة.

7 - العمل على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي للمسنين.

8 - توفير برامج إرشادية توعوية تتعلق بتغذية المسنين.

9 - إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الترفيهية والترويحية للمسنين.

10 - مساعدة المسنين والقائمين على رعايتهم على مواصلة النشاط الفردي وتوفير حياة كريمة وآمنة للمسنين.

11 - المساهمة في معالجة المشكلات المصاحبة للتغيرات الاجتماعية الطارئة للمسنين في المجتمع

12 - المساهمة في توفير الفرص لتبادل الخبرات بين المسنين.

واستكمل حسن شرح بقية محاور الورشة التدريبية التي تتمثل في:

قيادة الفريق التطوعي

بين حسن بالشرح أهمية القيادة في نجاح عمل الفريق التطوعي مؤكداً دور القائد وموضحاً الفارق بين الإدارة والقيادة، فالقائد يتمتع بمجموعة من السمات التي لا تتوافر في المدير، فهو يستطيع قيادة المجموعة والتحكم فيها مع الأخذ برأيهم، بينما المُدير المُكلف بالوظيفة فإنه يقوم بإملاء التعليمات على الموظفين دون الأخذ برأيهم، كما أن القائد يستطيع جذب وإقناع الناس بكلامه المبني على الحقائق، بينما المدير يفضل الاستماع إلى الناس وعند إبداء رأيه يبدي فلسفته البعيدة عن الحقائق، والقائد الناجح يبني علاقته مع الفريق على أساس التعاون والمناقشة والتواصل،

أمّا علاقة المدير مع فريقه فتكون مبنية على إعطاء الأوامر دون السماح للفريق بإبداء الرأي، كما أن أهم صفات القائد الناجح هو قدرته على التأقلم مع الظروف للوصول مع فريقه إلى الأهداف المرغوبة، بينما يستسلم المدير إلى الظروف المحيطة ولا يستطيع مواجهتها، والقائد لا يسعى لتحقيق هدف واحد، بل إنّه يسعى لتحقيق أكثر من هدف لرؤية كاملة وجديدة لمكان العمل، بينما المدير يسعى لتحقيق الأهداف المحددة له من القيادات المسؤولة، والقائد لديه مرونة بالتعامل ويستمع لآراء فريقه ولا يجد أي حرج في تغيير أية فكرة سابقة والتعديل عليها للأفضل، في حين أن المدير يكون متسلطاً ويتجاهل دور فريقه في العمل.

لا يهتمّ القائد بكمية العمل بقدر ما يهتم للنتائج والجودة في العمل، بينما المدير يهتم بكمية العمل وتنفيذه بغض النظر عن الجودة وتأثيرها في الإنتاجية، والقائد يسعى دائماً إلى التجديد والابتكار ولا يتقيد بفكرة معينة، بينما المدير لا يهدف إلى الابتكار في العمل ويخشى المخاطرة بفكرة جديدة تتحمل الفشل أو النجاح، والقائد يسعى إلى تطوير النظام وتطويعه لتحقيق أهداف المنشأة أو الشركة، بينما يسعى المدير إلى تطبيق النظام دون زيادة أو تطوير حتى لو، حيث إنه يخشى اختراقه، والقائد يسعى دائماً إلى تحقيق النتائج البعيدة المدى ويسعى إلى تغيير الأهداف كنوع من التطوير، بينما المدير يفكر بالأهداف القريبة المدى، كما يسمح القائد للموظفين عرض أفكارهم الجديدة وإبداء آرائهم ويقوم بتنفيذها لتطوير العمل، بينما المدير يدعي المعرفة وأن خبرته كافية ويمنع أفكار الموظفين، كما يعمل القائد على تحفيز أعضاء فريقه سواء بالمدح على الأعمال الجيدة أو عن طريق الجوائز التحفيزية، بينما المدير يضغط على أعضاء فريقه ولا يمدح الأعمال الجيدة ظناً منه أنه سيدفع الموظف للتكاسل.

الهيكل التنظيمي للفريق التطوعي

كما بين حسن بالشرح كيفية عمل وبناء الهيكل التنظيمي للفريق التطوعي، وهي خطوه تسبق استقطاب المتطوعين، لأنها تساعد على اختيار وتوظيف العناصر البشرية المناسبة لشغل الوظائف الموجودة في الهيكل، ينبغي لقائد الفريق التطوعي الالتزام بالهيكلة الإدارية التي وضعها للفريق وعدم تجاوز من تم تفويضهم لتنفيذ بعض المهام أو قيادة بعض الأقسام، وعليه الاتفاق معهم على سياسة اتصالية للأمور الطارئة او في حال عدم التجاوب، يعتبر الهيكل التنظيمي بمنزلة العمود الفقري للفريق التطوعي فمن خلاله يتم، توضيح معالمه وتسمية أقسامه، وتحديد الصلاحيات، وتوزيع المهام والمسؤوليات والأدوار بين الأقسام والمتطوعين.

الدعم القانوني والمادي والمعنوي للفريق التطوعي

كما أكد حسن أنه يجب أن يكون الفريق التطوعي تحت مظلة رسمية بهدف تسهيل تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة للفريق وتوفير الدعم الإداري والفني والمالي واللوجستي للمبادرات والمشاريع من خلال الآتي:

? وضع هدف عام يوضح مساهمة المشروع في التنمية.

? تحديد أهداف خاصة تصف التغير المتوقع عند الانتهاء.

? تنفيذ أنشطة ومهام بهدف للوصول للمخرجات المطلوبة.

? أن تكون المخرجات والنتائج ملموسة للمشاريع التي تم تنفيذها.

? تحديد موازنة مالية منطقية.

? التحديات التي تواجه تأسيس عمل الفريق التطوعي

? عدم المعرفة بأهمية العمل التطوعي.

? إهمال القيام بالمسؤوليات المحددة له، بسبب الشعور بعدم الإلزامية.

? عدم وجود أوقات كافية للتطوع؛ بسبب السعي وراء طلب الرزق.

? عدم رغبة الأفراد بالتطوّع في مؤسسات بعيدة عن مكان السكن.

? تعارض وقت العمل التطوعي مع وقت الدراسة والعمل.

? السعي لتحقيق مكاسب شخصية من وراء الاشتراك بالعمل التطوعي.

? استهتار بالعمل التطوعي والتسيب نتيجة الاستغلال الخاطئ لمرونة العمل التطوعي.

? تدني ثقافة التطوع بالمجتمع.

? الاعتقاد بأن التطوع مضيعة للوقت والجهد.

? عدم وجود لوائح وتعليمات واضحة لتنظيم العمل التطوعي.

سبل ومقترحات تطوير العمل التطوعي

من أهم الخطوات التي تساعد تطور العمل التطوعي في المجتمعات هي:

? الإعلان عن الحملات التطوعية وهي من الخطوات التي تعمل على نشر الوعي وتطور وانتشار الأعمال التطوعية عن طريق وسائل الإعلان التقليدية، وتلك التي تعنى بالتواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت والحسابات المختلفة سواء من خلال الصحف أو التلفزيون لتشجيع الأفراد والمؤسسات للاشتراك في هذه الحملات.

? حملات عن أهمية الحملات التطوعية، حيث يجب القيام بحملات توعية للتعريف عن أهمية الحملاتِ التطوعية، والترويج لها بصورة تساعد الكثير من الأفراد للرغبة في المشاركة في الحملات التطوعية.

? نشر ثقافة الأعمال التطوعية، حيث يتم العمل على تعزيز نشر ثقافة التطوع بين الأشخاص في المجتمع، سواء من خلال القيام بندوات أو محاضرات التعرف على أهمية النشاط التطوعي للفرد والمجتمع من خلال الجامعات والمدارس.

? دعم المتطوعين وحسن اختيارهم، يجب اختيار الأفراد المتطوعين في تنفيذ الأعمال التطوعية بشكل جيد حتى لا يسيئوا للعمل التطوعي من خلال التعرف على نوع المهارات التي يمتلكوها والمؤهلات العلمية التي يمكن الاستفادة منها، وحول المسؤوليات التي يمكن للمتطوعين القيام بها والتواصل مع المتطوعين، مع الحرص على حصول المتطوع على كل حقوقه مثل العمل في مكان آمن، وتقدير الجهود التي يبذلها، والحفاظ على بيانات المطوع، وتوفير الدعم لكل متطوع.

? تدريب المتطوعين، يفضل بل يجب عمل بعض الدورات التدريبية للمتطوعين لتأهيلهم عند تنفيذ الأعمال التطوعية في المؤسسات، حتى يكتسبوا الكثير من الخبرات والمهارات حتى يقوموا بالأعمال بطريقة أكثر كفاءة، وتوفير البيئة الجيدة للمتطوعين للعمل.

