ميسي قاد سان جرمان إلى الفوز بخماسية

دوليه

سجل الارجنتيني ليونيل ميسي هدفين، أحدهما أكروباتي، ومرر البرازيلي نيمار ثلاث كرات حاسمة، وأضاف هدفا ليستهل باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بفوز كاسح 5-0 أول من أمس على مضيفه كليرمون، بغياب نجمه كيليان مبابي للإصابة.

وواصل نيمار المستويات التي قدمها في الفترة التحضيرية وسجل الهدف الاول (9)، فيما جاء الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي (26) والثالث من مدافع آخر البرازيلي ماركينيوس (38)، قبل أن يختتم ميسي بهدف رابع (80) وخامس أكروباتي (86).

وبات نادي العاصمة يدخل الموسم وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعد أن هيمن على الدوري المحلي منذ الاستحواذ القطري وحقق لقبه ثماني مرات في المواسم العشرة الاخيرة.

ويأمل في أن يقوده الى ذلك المدرب الجديد كريستوف غالتييه، الذي وصل الى باريس بعد إقالة الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وظهرت الفترة التمهيدية للموسم بصورة واعدة بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-0 في أواخر الشهر الفائت في مباراة سجل فيها نيمار هدفين وميسي هدفا.

وبدأ غالتييه، الذي قاد ليل الى لقب الدوري بصورة مفاجئة عام 2021 بالتشكيلة ذاتها التي شاركت في لقاء نانت مع اعتماد أسلوب 3-4-3 وبتواجد الوافد الجديد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا. وكان مبابي، المصاب في العضلة المقربة، غاب أيضا عن مباراة كأس الابطال بسبب الايقاف. وبخط هجومي ضم نيمار، ميسي والاسباني بابلو سارابيا، قام سان جرمان ببداية نارية على ملعب «غابريال مونبييه».

ولم يتأخر نيمار في افتتاح النتيجة بعد أن أخفق ميسي في ترويض عرضية من البرتغالي نونو منديش لتصل الى المهاجم الدولي في منتصف المنطقة سددها قوية الى يمين الحارس (9). وضاعف حكيمي تقدم الضيوف بعد ان افتكوا الكرة وشنوا مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى نيمار ومنه جميلة بينية الى المغربي على الجهة اليمنى في المنطقة سددها قوية رائعة في سقف المرمى من زاوية ضيقة (26).

ولعب البرازيلي دور الممرر مرة أخرى هذه المرة عندما رفع الكرة من ضربة ثابتة تابعها مواطنه ماركينيوس رأسية في الشباك (38).

وسجل ميسي هدفه الشخصي الاول عندما انطلق في وسط الملعب ومرر الكرة الى نيمار داخل المنطقة الذي لم يكن أنانيا وأعادها الى الارجنتيني سددها من مسافة قريبة في الشباك (80). وسجل هدفه الثاني بطريقة رائعة بعد أن رفع مواطنه البديل لياندرو باريديس كرة جميلة فوق المدافعين، روضها حامل الكرة الذهبية سبع مرات بصدره وظهره للمرمى وتابعها أكروباتية بيسراه «على الطائر». في وقت سابق، استفاد موناكو من قرار متأخر لتقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» ليحقق فوزا 2-1 خارج ملعبه على ستراسبورغ. وتقدم فريق الإمارة قبل نهاية الشوط الاول بهدف جميل على الطائر للسنغالي كريبان دياتا (43) قبل أن يضاعف سفيان ديوب الافضلية بعد انطلاق الثاني (53). إلا أن السنغالي حبيب ديالو قلّص الفارق لأصحاب الارض بعد 12 دقيقة فقط (65) وبدا أنه منح فريقه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يلغى الهدف بداعي تسلل بسيط بعد العودة الى «في ايه آر».

