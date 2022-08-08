انتصار صعب لدورتموند

دوليه

حقّق بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، فوزا افتتاحيا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن 1-0 أول من أمس على ملعب سيغنال ايدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني. وسجّل لدورتموند الذي خسر نجمه النروجي إرلينغ هالاند لمصلحة مانشستر سيتي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، لاعب الوسط الدولي ماركو رويس الهدف الوحيد (10) في مباراة شهدت نهايتها طرد حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي (90+2) بعدما امسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وحقّق مدرب دورتموند ايدن ترزيتش العائد لتولي تدريب الفريق بعد 15 شهرا منذ ان شغل المنصب بصورة مؤقتة، بداية بطعم الفوز. لكنّ دورتموند تلقى ضربة بإصابة لاعبه الجديد كريم أدييمي القادم في الصيف من فريق ريد بول سالزبورغ النمسوي، والذي خرج من الملعب في الدقيقة 23، بعد كدمة تلقاها على قدمه في وقت سابق من المباراة. وسينضم أدييمي الى قائمة من المصابين تضمّ المدافع نيكلاس زوله الذي يستمر في التعافي من إصابته والمهاجم العاجي سيباستيان هالر، الذي سيغيب لفترة غير مؤكدة بعد تشخيص إصابته بسرطان الخصية بعد أن وصل هذا الصيف من أياكس أمستردام الهولندي.

ونجح الدولي رويس في منح التقدم لدورتموند في وقت مبكر من المباراة وتمكن من متابعة كرة زميله أدييمي داخل المرمى بعد ان سدّد الأول كرة قريبة نجح حارس ليفركوزن في التصدي لها على خط المرمى قبل ان يتابعها رويس مسجلا هدف دورتموند الأول هذا الموسم (10).

وسجّل الظهير الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفا أكروباتيا جميلا ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم 3-1. وبرغم طرد النمسوي ستيفان بوش لنيله إنذارين (19)، افتتح هوفنهايم، تاسع الموسم الماضي، التسجيل عبر الدنماركي روبرت سكوف (26). لكن مونشنغلادباخ، عاشر الموسم الماضي، عادل عبر بن سبعيني بكرة أكروباتية من حدود المنطقة الصغرى اثر ركنية، قبل الدخول إلى غرف الملابس (42). وفي الشوط الثاني، ضمن الفرنسي ماركوس تورام (72) والسويسري نيكو الفيدي (79) الفوز للمضيف. وحسم أونيون برلين، خامس الموسم الماضي، دربي العاصمة بفوزه على هرتا برلين الناجي من الهبوط 3-1. سجل لأونيون الأميركي جوردان بيفوك (32) والسورينامي شيرالدو بيكر (50) وروبن كنوخه (54)، وللخاسر البلجيكي دودي لوكيبياكو (85).

وعاد فرايبورغ، سادس الموسم الماضي، بفوز افتتاحي كبير من أرض أوغسبورغ 4-0.

سجل للفائز النمسوي ميكيل غريغوغريتش (46) والإيطالي فنتشنتسو غريفو (48) وماتياس غينتر (61) والياباني ريتسو دوان (78). كما عاد ماينتس، ثامن الموسم الماضي، بالنقاط من أرض بوخوم بفوزه عليه 2-1. وكان النمسوي كريم أونيسيوو نجم المباراة بتسجيله ثنائية الفوز (26 و77)، فيما سجّل مواطنه كيفن شتوغر للخاسر (39).

واقتسم فولفسبورغ النقاط مع ضيفه الصاعد فيردر بريمن 2-2، بهدفي لوكاس نميتشا (11) والفرنسي جوشوا غيلافوغي (84)، فيما سجل لبريمن، بطل الدوري أربع مرات آخرها في 2004، نيكلاس فولكروغ (21) وليوناردو بيتانكور (23).

وكان بريمن هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2021 للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد 1980.

