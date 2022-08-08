مدفيديف حقق أول ألقابه هذا الموسم

دوليه

حقق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، أخيراً أول القابه هذا الموسم بتتويجه أول من أمس في دورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر عالمياً 7-5، 6-0.

وأنهى بذلك الروسي سلسلة من خمس هزائم توالياً في المباريات النهائية بدأت في أواخر العام الماضي في دورة باريس للماسترز وتخللتها الخسارة القاسية في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ضد الإسباني رافاييل نادال بعد أن كان متقدماً بمجموعتين. وهذا اللقب الأول لمدفيديف منذ تتويجه العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما حرُم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من تحقيق ألقاب الغراند سلام الأربعة جميعها في عام واحد.

وقال بعد فوزه باللقب الرابع عشر في مسيرته «لم يكن سهلا أبداً. «كام» لاعب رائع لذا كانت المباراة قوية للغاية. عندما تلعب ضده، تدرك أنه عليك القتال للفوز بكل نقطة». وكانت هذه المباراة الثانية التي تجمع اللاعبين وسبق للروسي أن تفوَّق أيضاً في الأولى في دورة شنغهاي للماسترز عام 2019.

وقبل أن ينتقل للدفاع عن لقبه الكبير في نيويورك، سيحاول القيام بذلك بداية في دورة مونتريال للماسترز قبل المشاركة في سينسيناتي للألف نقطة أيضاً.

