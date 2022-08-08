نيشيوكا إلى نهائي «واشنطن»

دوليه

فاجأ الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، المصنف 96 عالميا، نظيره الروسي أندري روبليف الثامن وأقصاه من نصف نهائي دورة واشنطن للتنس على الملاعب الصلبة، ليضرب موعدا مع الاسترالي نيك كيريوس في المباراة القمة.

وتفوق نيشيوكا 6-3، 6-4 على روبليف ليبلغ مباراة نهائية للمرة الاولى منذ العام 2020. وقال بعد الفوز «سأستمتع فقط بالمباراة. سألعب أفضل ما لدي». وتفوق كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون والمصنف 63 عالميا، على السويدي ميكال يمر (115) بنتيجة 7-6 (7/4)، 6-3 ليبلغ نهائيين تواليا للمرة الاولى في مسيرته. ويعود آخر لقب للأسترالي الذي خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الشهر الفائت في أول نهائي بطولة كبرى في مسيرته، الى دورة واشنطن بالذات عام 2019.

