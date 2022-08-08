تشلسي عاد من إيفرتون بالفوز

دوليه

عاد تشلسي بانتصار ثمين وشاق من أرض مستضيفه إيفرتون 1-0 أول من أمس ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي. وسجل الإيطالي جورجينيو أول أهداف تشلسي في الموسم الجديد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+9. ويدخل النادي اللندني موسمه الأول منذ 2003 في حقبة ما بعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي رحل عنه هذا الصيف إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يصل المالك الجديد الاميركي تود بويلي.

وشارك الوافدان الجديدان رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي أساسيين، بين العديد من الوجوه الجديدة التي وصلت إلى تشيلسي هذا الصيف. وشهدت بداية المباراة إصابة قوية لمدافع ايفرتون بن غودفري تطلبت وقتا طويلا لعلاجه على أرض الملعب قبل أن يخرج على الحمالة في الدقيقة 18. وظن سترلينغ أنه سجل هدفه الرسمي الاول لتشلسي عندما تابع الكرة من امام المرمى بعد تصدي الحارس جوردان بيكفورد لتسديدة الفرنسي نغولو كانتي، إلا أن الإنكليزي كان متسللا (43).

وسجل جورجينيو الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بعد أن منح الحكم 10 دقائق نتيجة إصابة غودفري، إثر عرقلة من المالي عبدولاي دوكوريه على بن تشيلويل. من جانبه حقق توتنهام انطلاقة رائعة بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 4-1. وقلب الفريق اللندني الطاولة تماما على ساوثمبتون الذي تقدم بهدف في الدقيقة 12 عبر لاعبه جيمس وارد براوس قبل أن يتسيد «السبيرز» تماما ويتعادل سريعا في الدقيقة 21 عن طريق ريان سيسيغنون.وفي الدقيقة 31 أحرز إيريك داير الهدف الثاني لتوتنهام لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وفي الشوط الثاني واصلت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عطاءها الرائع وتقدمت بهدف ثالث أحرزه مدافع ساوثمبتون محمد ساليسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم ديان كولوسيفسكي أهداف توتنهام ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63. وضمن المرحلة الأولى استهل بورنموث العائد إلى الدوري الممتاز موسمه بتحقيق الانتصار على ضيفه أستون فيلا 2-0. وجاءت انطلاقة نيوكاسل يونايتد رائعة بتحقيق الفوز 2-0 على نوتينغهام فورست العائد إلى البريميرليغ بعد طول غياب. وافتتح ليدز يونايتد مبارياته بتحقيق فوز صعب على ضيفه وولفرهامبتون 2-1.