أرناوتوفيتش يرد على اهتمام يونايتد

دوليه

رد ماركو أرناوتوفيتش، مهاجم بولونيا، على اهتمام مان يونايتد بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت تقارير مؤخرا أن مان يونايتد وضع أنظاره على أرناوتوفيتش كمهاجم بديل في تشكيلة المدرب إريك تين هاغ، خلال الموسم الجديد.

ووفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن أرناوتوفيتش قدم طلبا للرحيل عن بولونيا، هذا الصيف، من أجل ضمان الانتقال إلى ناد جديد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مان يونايتد مستعد لدفع 6-8 ملايين يورو من أجل ضم المهاجم النمساوي، وعرض على أرناوتوفيتش عقدا لمدة ثلاث سنوات براتب 3 ملايين يورو.

وأوضح «فوتبول إيطاليا» أن بولونيا غير مهتم ببيع أرناوتوفيتش، لأنهم يرون أن 8 ملايين يورو رسوم منخفضة للغاية للعثور على بديل مناسب، مع بقاء أقل من شهر على انتهاء فترة الانتقالات.