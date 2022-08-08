محلية

أنهى القادسية ضم ثنائي العربي أحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

ودخل الثنائي إبراهيم والشمالي بالإضافة إلى الظهير محمد فريح في مشاكل مع النادي العربي ولم يلتحقوا بمعسكر الفريق المقام في تونس حالياً، وبينما انتقل فريح إلى الكويت حامل لقب الدوري، فضّل إبراهيم والشمالي الذهاب إلى الغريم التقليدي القادسية لينضما إلى زميلهما الحارس علي جراغ الذي سبقهما هو الآخر في الانضمام إلى القلعة الصفراء.

من جانب آخر، تغلب القادسية على الساحل السعودي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن المعسكر التدريبي في القاهرة استعداداً للموسم الجديد. وسجل هدف المباراة الوحيد قائد الأصفر بدر المطوع. وهو الفوز الأول للأصفر في معسكر بعد أن تعادل مع السكة الحديد 0-0، وخسر أمام إف سي زد المصري 1-3.

ويستمر معسكر القادسية حتى منتصف أغسطس الحالي حيث يعود الوفد إلى البلاد ليستعد لانطلاق الدوري الممتاز والذي يستهله الفريق بمواجهة الساحل يوم 26 من أغسطس.