loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القادسية ضم ثنائي العربي

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 08 أغسطس 2022

أنهى القادسية ضم ثنائي العربي أحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.
ودخل الثنائي إبراهيم والشمالي بالإضافة إلى الظهير محمد فريح في مشاكل مع النادي العربي ولم يلتحقوا بمعسكر الفريق المقام في تونس حالياً، وبينما انتقل فريح إلى الكويت حامل لقب الدوري، فضّل إبراهيم والشمالي الذهاب إلى الغريم التقليدي القادسية لينضما إلى زميلهما الحارس علي جراغ الذي سبقهما هو الآخر في الانضمام إلى القلعة الصفراء.
من جانب آخر، تغلب القادسية على الساحل السعودي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن المعسكر التدريبي في القاهرة استعداداً للموسم الجديد. وسجل هدف المباراة الوحيد قائد الأصفر بدر المطوع. وهو الفوز الأول للأصفر في معسكر بعد أن تعادل مع السكة الحديد 0-0، وخسر أمام إف سي زد المصري 1-3.
ويستمر معسكر القادسية حتى منتصف أغسطس الحالي حيث يعود الوفد إلى البلاد ليستعد لانطلاق الدوري الممتاز والذي يستهله الفريق بمواجهة الساحل يوم 26 من أغسطس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة