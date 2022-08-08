الأخضر خسر أمام الأفريقي

محلية

خسر العربي أمام الأفريقي 1-3 أمس في مباراته الودية الثالثة خلال معسكره التدريبي المقام في تونس استعداداً للموسم الجديد.

وسجل الجزائري طارق بوعبطة هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 55.

وبدأ المقدوني يوغوسلاف ترينشكوفسكي مدرب العربي المباراة بتشكيلة ضمت الحارس سليمان عبد الغفور، وعبدالله عمار وجمعة عبود وطارق بوعبطة، وعلي عبدالرسول وبدر طارق وسلطان العنزي وسيف الحشان وعلي خلف وسليمان العوضي والليبي السنوسي الهادي.

وأجرى المدرب تغييرات عدة في الشوط الثاني، لكنه لم يدفع ببندر السلامة الملتحق بالوفد حديثاً بعد شفائه من الإصابة حيث دخل اللاعب التدريبات الجماعية.

وسبق للعربي أن فاز على فريق المرجان التونسي 7-0، وعلى شبيبة القبائل الجزائري 2-0، ومن المنتظر أن يعود الوفد إلى البلاد يوم الجمعة المقبل، على أن يفتتح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة النصر يوم 25 أغسطس.