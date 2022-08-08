الدمخي: ينتقد عمل «الطائرة»

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انتقد مدير فريق الكرة الطائرة في القادسية وليد الدمخي عمل اتحاد الكرة الطائرة بسبب تأخير اعلان برنامج الموسم الجديد.

وقال الدمخي أن مسؤولي الاتحاد مشغولون بمصالحهم الشخصية بعيداً عن التخطيط السليم للعبة وهو ما يظهر بشكل جلي من خلال تجاهل كتب القادسية التي يرسلها إلى الاتحاد مطالباً بها تبيان خطة الاتحاد للموسم المقبل والمواسم الثلاثة التالية.

وتابع الدمخي انه من غير المعقول أن الأندية إلى هذه اللحظة لا تعرف ماهي البطولات التي ستقام في الموسم المقبل ومتى تبدأ ولا تعرف أيضاً مواعيد ثتبيث وتسجيل اللاعبين، وقال :»في وضعية مثل هذه كيف يمكننا أن نضع برنامجنا الاعدادي مع المدرب ؟»،

واضاف :»مسؤولو الاتحاد البعض منهم مشغول بمصالحه الشخصية والبحث عن مناصب خارجية فيما يتصارع البعض الآخر من أجل رئاسة لجان الاتحاد والضحية وسط هذه الفوضية هي الأندية».

وذكر الدمخي ان هذه الصراعات فوتت على «أزرق الطائرة» الموسم الماضي المشاركة في أكثر من بطولة آسيوية، كما أن الاتحاد اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية بعد اعتذار نادي الكويت دون أن يسطلع رأي الأندية الأخرى التي لها الحق في المشاركة في مثل هذه البطولات الهامة، مشيراً إلى أن من الصعب أن تتطور اللعبة وسط هذا العمل الذي تشوبه الفوضى والاهمال.