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وصول محترف القادسية

زيد خلف
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الإثنين 08 أغسطس 2022

وصل إلى البلاد أمس محترف فريق الكرة الطائرة في القادسية فيكتور سيسوييف الذي سينضم إلى تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم.
وتعاقد الأصفر مع سيسوييف ليكون المحترف الثاني في الفريق إلى جانب البرازيلي ديجالما موريرا الذي سيصل إلى البلاد منتصف أغسطس الحالي.
وكان اتحاد الكرة الطائرة اعتماد مشاركة محترفين اثنين مع كل فريق في الموسم المقبل. وكانت تدريبات الفريق انطلقت أول من أمس بقيادة مساعد المدرب الوطني زيد الكاظمة وشهدت حضور جميع اللاعبين. واشتملت التدريبات على التهيئة البدنية وتدريبات التقوية استعدادا للدخول في البرنامج الاعدادي الرسمي الذي سيضعه المدرب الجديد الارجنتيني جوليان الفاريز حال وصوله إلى البلاد في 11 اغسطس الحالي.


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