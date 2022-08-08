الشهاب ثالث كأس «بورشه»

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أحرز متسابق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الالية أحمد الشهاب المركز الثالث في فئة (AM Amateur) الجولة الخامسة من بطولة كأس سباق بورشه كاريرا المانيا التي استضافتها حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، بمشاركة 32 متسابقاً من جميع دول العالم.

وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها الشهاب هذا المركز الثالث بعد أن نال المركز ذاته في الجولة الأولى التي أقيمت في حلبة سبا في بلجيكا يناير الماضي، والجولة الثالثة التي استضافتها حلبة إيمولا في إيطاليا.

وأعرب الشهاب عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً حرصه على مواصلة المشاركة في بقية الجولات من أجل المحافظة على مركزه بين الأوائل في الترتيب العام، علماً بأنه الكويتي والعربي الوحيد المشارك في هذا البطولة.

