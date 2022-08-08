أبوجبل يلجأ إلى «فيفا»

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أعلن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد نادي النصر السعودي.

وأكد أبو جبل أنه وقع عقودا لنادي النصر تبدأ من أغسطس الحالي، موضحاً أنه تم تمديد الموسم في مصر إلى 30 من الشهر الحالي، ولكن أبو جبل التزم بالعقد المبرم مع النصر وأبرم مخالصة مالية مع الزمالك، متوجهاً بالشكر إلى إدارة الأخير على موقفها ودورها الإنساني ورغبة اللاعب في تكملة مشواره الاحترافي.

وأعلن أبو جبل أنه أصبح لاعبا حرا لعدم اعتراف النصر بالعقود التي وقعها بجانب التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بكامل قيمة عقده مع النصر وتقديم كل ما يثبت من أضرار تعرض لها اللاعب من جانب النصر والمطالبة بتعويضات دون أي تنازل.

