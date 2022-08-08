.. والنصر يطالبه برد المقدم

محلية

طالب نادي النصر السعودي الحارس المصري محمد أبو جبل برد مقدم العقد البالغ 450 ألف دولار، كما هدد الحارس باللجوء إلى الاتحاد الدولي لاستعادة المبلغ. وأكد النادي في بيان أن أبو جبل قدم معلومات غير صحيحة عن موعد نهاية عقده، وهو ما تم التأكد منه عبر الاتحاد المصري.

وأضاف: «يؤكد النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبوجبل، ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة».

