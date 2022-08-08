الرائد هزم السالمية

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تغلب الرائد السعودي على السالمية بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما في تركيا أول من أمس ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وسجل هدفي الفريق السعودي كريم البركاوي في الدقيقة 15، وألكسندرو ميتريتا في الدقيقة 57.

وهي المباراة الودية الثانية للسماوي في معسكره التدريبي بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع الأهلي السعودي 1-1. وأشرك المدرب المخضرم محمد إبراهيم الرباعي المحترف الغامبي سانتي بير والبرازيلي أليكس ليما والعاجي جمعة سعيد والعراقي آسو رستم منذ بداية اللقاء، بينما دفع بالبرازيلي الآخر كارلوس ريفاس في الشوط الثاني.