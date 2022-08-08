ملتقى للإعلام الخليجي والعربي في ظفار

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كشفت لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحافيين العمانية الستار عن تنظيم ملتقى الاعلام الرياضي الخليجي والعربي الذي سيقام بمحافظة ظفار خلال أغسطس الحالي. وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس تحت رعاية د. محمد الشعشعي مدير عام الاعلام بمحافظة ظفار، وسط حضور اعلامي ورسمي كبير شهده مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة.

الملتقى يقام بعنوان « كأس العالم في ربوع عمان» قبل انطلاق الحدث الكروي العالمي بـ 100 يوم وهو انطلاق مونديال قطر 2022 الذي سيقام بالدوحة في نوفمبر القادم بمشاركة 32 منتخبا عالميا، وهو الحدث الرياضي العالمي الذي يقام بمنطقة الخليج لأول مرة.

ووجهت الدعوة لأبرز الاعلاميين الرياضيين الخليجيين والعرب للمشاركة في أحداث الملتقى الذي سيتضمن ندوة خاصة عن مونديال قطر 2022 بمشاركة مسؤولي لجنة المشاريع والارث بكأس العالم وجلسة عن الاعلام الرياضي الخليجي والعربي بمشاركة نخبة من ابرز الاعلاميين الخلجيين والعرب.