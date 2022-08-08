ثقافات مدمرة يجب إيقافها!

الاخيرة

مورست بالبلد ثقافات سياسية مدمرة، لن تنهض الكويت مستقبلاً دون إيقافها والقضاء عليها، أولاها عزوف الناخب عن التوجه لصناديق الانتخاب بحجة أن شيئاً لن يتغير أو التزاماً بمقولة مالي خلق الخالدة، بالطبع لن يتغير شيء إذا لم ننفض السلبية والكسل هذه المرة لنسجل أرقاماً قياسية بالحضور والتصويت، لنثبت أننا شعب يقدر المسؤولية التي ألقتها القيادة السياسية على أعناقنا، ومن لا يصوِّت سيصوت الفساد والفاسدون عنه...



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ومن الثقافات المدمرة انتخاب السرّاق والفاسدين ثم الشكوى المريرة من الفساد المتفشي والسرقات، لقد سدت حنفية الواسطات وإلى الأبد فلا تنتخب هذه المرة القريب والحبيب الفاسد بحجة أنك قد تحتاجه مستقبلاً للتوسط كي لا ينطبق عليك المثل المصري القائل.. يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله... الرجاء ألا ننتخب هذه المرة... القرود!



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ومن الثقافات الخطأ التي أفسدت اللعبة السياسية بالماضي ودمرتها، استقصاد الآخرين بالأسماء والشخوص، فهذا لا نحبه وذاك لا نريده، وما أتى الدستور العظيم إلا ليشذب ويهذب وينظم عمليات الاختلاف ويقننها، فجعل الساحة مفتوحة لمقارعة الحجة بالحجة ثم الاحتكام للتصويت والالتزام بنتائجه بعيداً عن حروب داحس وغبرا ومقولة ابيك ابيك ووراك وراك، لذا نطلب من النواب الأفضل مستقبلاً، اختيار من يرونه الأصلح للمناصب واللجان دون... شخصنة الأمور!



آخر محطة:



نصت المادة 50 من الدستور، التي لم تطبق منذ قرون - على مبدأ فصل السلطات وتعاونها لا تعاركها، وهو نهج جديد يطالب به الشعب الكويتي قاطبة، فالوطني من النواب ليس الأكثر تأزيماً وتقديماً للاستجوابات، بل المحب للكويت والأكثر إخلاصاً لناخبيه، هو الأقل تأزيماً وتقديماً للاستجوابات والأكثر هدوءاً ونشاطاً وعملاً باللجان وخلف الكواليس، لتقريب وجهات النظر، ودفعاً لمركب الوطن ليتحرك للأمام بعد أن ملأه الصدأ من طول الوقوف.