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وطن النهار

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النواف استقبل الزياني وسلمان آل خليفة


استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في قصر بيان أمس وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة د. عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.
كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.


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