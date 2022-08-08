إطلاق مشروع «إغاثة الصومال»

وطن النهار

أطلقت جمعية بصائر الخيرية مشروع «إغاثة الصومال»، الذي يشهد في هذه الفترة أسوأ موجة جفاف منذ 40 سنة، أسفرت عن موجة نزوح ووفيات كبيرة، وقد أعلن رئيس الصومال دخول الصومال رسميًّا في المجاعة ونفاد الماشية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، سالم الشمري، إن الصومال في أشد الفترات عسرة، بسبب تلك المجاعة التي تهدد حياة الملايين من السكان، وهو ما يدفع «بصائر الخيرية» لإطلاق مشروع إغاثي عاجل، يشتمل على طرود غذائية، وتوفير الاحتياجات الضرورية، للتخفيف من تأثير موجة الجفاف الحاد التي تجتاح البلاد.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن التقارير أممية تؤكد أن أكثر من 7 ملايين صومالي يعانون نقصاً حاداً في الغذاء ويوجد أكثر من 4 ملايين إنسان في وضع حرج، بسبب الجفاف الذي يشهده الصومال.

وأشار الشمري إلى أن المشروع رسالة سامية من متبرعي بصائر لمساعدة المتضررين والمحتاجين، ووقوفهم الدائم إلى جانب الملهوفين، وانطلاقاً من كونهم دائماً عوناً لإخوانهم المسلمين المنكوبين في شتى بقاع العالم، موجهًا لهم الشكر على مساهمتهم وجهودهم الحثيثة التي يبذلونها دوماً للتخفيف من أعباء المحتاجين.

