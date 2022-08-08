ولي العهد تسلَّم رسالة شفوية من الأمير سلمان آل خليفة

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الخارجية بمملكة البحرين د. عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

حيث سلما سموه رسالة شفوية من أخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان سموه الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.