loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لعدد من الشوارع الداخلية في المناطق

«الأشغال»: طرح 10 ممارسات لصيانة الطرق


أعلنت وزارة الأشغال العامة طرح 10 ممارسات لصيانة الطرق والشوارع والساحات في المحافظات الست، تشمل أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقة للطرق في مختلف المناطق الداخلية.
وقالت «الأشغال» إن تلك الممارسات تشمل استكمال الصيانة العامة في محافظة مبارك الكبير في القطع 3، و6، و7، و8، وفي القرين والعدان، والقصور، وطريق 208، وفي محافظة حولي تشمل بيان ومشرف، وسلوى، ومبارك العبدالله، وبـ«الأحمدي»، في كل من أبوحليفة، والصباحية، والفحيحيل، والظهر.
وبيّنت أن أعمال الصيانة في الجهراء تشمل مناطق القصر، والقيروان، والنهضة، والشوارع الرئيسة، وفي الفروانية في كل من إشبيلية والرحاب والراية، والعارضية، وصباح الناصر، إضافة إلى محافظة العاصمة في الطرق والساحات التابعة لها.
وكانت الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من سوء الطرق والساحات الداخلية في مختلف المحافظات، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها منذ سنوات، حتى أصبحت تعاني من الحفر والتشققات، إضافة إلى أن التأجيل في بعض المواقع أضر مرتادي تلك الطرق، وأتلف سياراتهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة