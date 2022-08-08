«الأشغال»: طرح 10 ممارسات لصيانة الطرق

وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة طرح 10 ممارسات لصيانة الطرق والشوارع والساحات في المحافظات الست، تشمل أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقة للطرق في مختلف المناطق الداخلية.

وقالت «الأشغال» إن تلك الممارسات تشمل استكمال الصيانة العامة في محافظة مبارك الكبير في القطع 3، و6، و7، و8، وفي القرين والعدان، والقصور، وطريق 208، وفي محافظة حولي تشمل بيان ومشرف، وسلوى، ومبارك العبدالله، وبـ«الأحمدي»، في كل من أبوحليفة، والصباحية، والفحيحيل، والظهر.

وبيّنت أن أعمال الصيانة في الجهراء تشمل مناطق القصر، والقيروان، والنهضة، والشوارع الرئيسة، وفي الفروانية في كل من إشبيلية والرحاب والراية، والعارضية، وصباح الناصر، إضافة إلى محافظة العاصمة في الطرق والساحات التابعة لها.

وكانت الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من سوء الطرق والساحات الداخلية في مختلف المحافظات، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها منذ سنوات، حتى أصبحت تعاني من الحفر والتشققات، إضافة إلى أن التأجيل في بعض المواقع أضر مرتادي تلك الطرق، وأتلف سياراتهم.

