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الفارس: لجنة لمتابعة إعمار موقع حريق المباركية


أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل استشاري لمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية
ومشروع تطوير سوق المباركية التجارية برئاسة الوزيرة، وعضوية كلا من: الشيخة أمثال الأحمد رئيس مركز العمل التطوعي، وفهد غازي العبدالجليل، والدكتور محمد خالد الجسار، والمهندس أحمد محمد العدواني، والمهندس صلاح علي الفاضل، وصالح محمد المذن، والمهندس عبدالله العكشان.
وأشارت الفارس في قرارها إلى أن الفريق يختص بمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية بتاريخ 31 مارس الماضي، وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة، ومتابعة أعمال مشروع تطوير سوق المباركية التجارية.


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