وثيقة لدعم الحقوق العمالية تُعرض على مرشحي «أمة 2022»

وطن النهار

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد حسين البراك جميع النقابات والاتحادات العمالية بكل قطاعات الدولة لاجتماع عاجل للتنسيق بشأن القضايا العمالية ووضع أولويات لها وبلورتها في صيغة وثيقة عمالية والتنسيق بشأنها مع مرشحي مجلس الأمة عن الدوائر الخمس والاتفاق على دعم المرشحين الذين يدعمون الوثيقة العمالية ويتعهدون بالعمل على تحقيقها في حال وصولهم لقبة عبدالله السالم.

وقال ان الحركة العمالية في الكويت لها دور كبير ومشهود في مسيرة العمل الوطني والدفاع عن القضايا الوطنية ولابد من وضعها في المكانة التي تستحقها، وقد تميزت الحركة العمالية في الكويت بتاريخ حافل من العمل الوطني والدفاع عن حقوق العمال والقضايا الوطنية.

وأشار البراك إلى أن الاجتماع المزمع يهدف إلى توحيد الصف والاجتماع على كلمة واحدة من أجل الدفاع عن حقوق النقابات ومنتسبيها والمحافظة على مكتسباتهم العمالية، وسوف يتم دعم المرشحين الموقعين على الوثيقة العمالية بالدوائر الانتخابية الخمس في الكويت.

