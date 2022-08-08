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وطن النهار

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تحرير 10 مخالفات إعلانات في «مبارك الكبير»


نفذت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية جولة تفتيشية على المحال والمجمعات التجارية والأسواق الموازية في منطقة أسواق القرين في محافظة مبارك الكبير للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.
وأكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال عقاب حرص الإدارة على تطبيق المحال شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحال والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق الموازية بكل مناطق المحافظة.
وأشار الى أن الجولة التفتيشية اسفرت عن تحرير 10 مخالفات إعلانات لمحال تضمنت اضافة اعلان من دون ترخيص وعدم صيانة الإعلان وعدم تجديد ترخيص الإعلان.


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