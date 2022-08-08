سنان: علاج «عرق النسا» بالأشعة التداخلية

وطن النهار

كشف استشاري الأشعة التداخلية الأستاذ في كلية الطب في جامعة الكويت بروفيسور طارق سنان عن قدرة ونجاحها الأشعة التداخلية في علاج أمراض عرق النسا، التي يعاني منها الكثيرون خاصة فئة الشباب وكبار السن من الجنسين. وأكد بروفيسور سنان انه من الممكن علاج عرق النسا من دون جراحة، لافتاً إلى ان ذلك يتم وفقا لما يشعر به المريض من ألم وأسبابه.

وأوضح انه في حالات الانزلاق الغضروفي يتم عمل علاج تداخلي بالشفط أو الليزر لعلاج الغضروف وبالتالي يخف الألم.

وأضاف اما بالنسبة لحالات التهاب جذور الأعصاب القطنية فيتم عمل علاج تداخلي بحقن جذور الأعصاب أو التردد الحراري لجذور الأعصاب لانهاء الالتهاب.

