إنقاذ عامل اخترق جسده سيخ حديدي

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العام من انقاذ عامل من احدى الجنسيات العربية تعرض لإصابة بعد سقوطه من علو في مبنى قيد الانشاء واختراق «سيخ» حديدي جسده وتم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق إطفاء السور والبحث والانقاذ توجهت صباح أمس الأحد الى مستشفى الجهراء الجديد لعملية انقاذ عامل من احدى الجنسيات العربية تعرض لإصابة بعد سقوطه من علو في مبنى قيد الانشاء واختراق سيخ حديدي جسده.

واوضحت الادارة ان السيخ الحديدي اخترق كتف العامل وباشرت فرقة البحث والانقاذ عملية اخراج السيخ بالتعاون مع الطاقم الطبي ونجحت العملية بعد جهود مكثفة لكي لايتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة وكانت حالة المصاب مستقرة بعد انتهاء العملية ونجاحها.