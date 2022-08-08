القاسم للحسين عليه السلام: أرى الموت معك أحلى من العسل

وطن النهار

واصلت الحسينيات احياء ليالي عاشوراء من محرم 1444 هجري فكانت ليلة استشهاد القاسم بن الحسن بن علي -عليهم السلام- التي يطلق عليها البعض ليلة الامهات ليلة الثكالي، حيث قامت الحسينيات بتجسيد مشهد استشهاد الشاب الصغير الذي لم يبلغ الحلم وحزن امه رملة عليه وتأثر عمه الحسين -عليه السلام- بمقتله حتى انه لم يمهله طويلا وقتل قاتله بحملة واحدة.

وكان له عدة مواقف منها ليلة عاشوراء عندما سئل عن الموت، فقال إنه أحلى من العسل، وكذلك شجاعته عندما برز للقتال، ومن ثم مقتله. ولد في المدينة المنورة، وقتل في معركة كربلاء وهو يومئذ غلام.

وذكر ارباب المقاتل والرواة ان مقتله في معركة كربلاء حيث إنه بعد أن قُتل أبو بكر بن الحسن بن علي شقيق القاسم بن الحسن لأمه وأبيه استأذن القاسم بن الحسن عمه الحسين بن علي -عليه السلام- أن يخرج للقتال فما زال به حتى أذن له فخرج وفي يده السيف وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى، فوقف ليشدها، فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي: «والله لأشدن عليه» فما ولّى وجهه حتى ضرب رأس الغلام بالسيف، فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا عماه. فجلى الحسين عليه ثم شد شدة فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بساعده فأطنها من لدن المرفق، ثم تنحى عنه، فحملت خيل عمر بن سعد الأزدي ليستنقذوه من الحسين، فاستقبلته بصدورها وجالت فتوطأته، فلم يرم حتى مات، فلما تجلت الغبرة إذا بالحسين على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين يقول: «بعدا لقوم قتلوك، وخصمهم فيك يوم القيامة رسول الله، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، يوم كثر واتره وقل ناصره».

ثم احتمله على صدره، ورجلاه تخطان في الأرض، حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين -عليهما السلام-.

الحسينية الجديدة

اقامت الحسينية الجديدة مراسم العزاء في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام حيث ارتقى المنبر الخطيب السيد محمد شبر وتحدث في محاضرة بعنوان «عقيدتنا في الرجعة» وقال عندنا مسالة عقائدية خاصة بالمهب وهي القول بالرجعه فكل انسان موال عليه ان يقر بذلك وجاء في مضامين الاخبار ليس منا من لم يقر بالرجعة ومعناها باختصار اننا نعتقد بان هناك مجموعة من الناس كانوا موجودين في هذه الدنيا ماتوا او قتلوا وبعد ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه سيرجعون مرة اخرى الى الدنيا، وهو امر قبل يوم القيامة، وهو امر ثابت ومتواتر من خلال الروايات الواردة عن المعصومين حول الاعتقاد بالرجعة روايات كثيرة وصلت الى حد التواتر وعددها حوالي 200 رواية تذكر ذلك ومن اكابر العلماء مثل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والصدوق والصفار وغيرهم من اصحاب كتب الروايات.

واوضح ان هناك حديثاً عن من هم الناس الذين يحييهم الله ويرجعون وهذه ليس فيها تواتر وجزم، فالاصل ثابت وبعض النصوص تذكر ان من يرجع هو «من محض الايمان محضا ومن محض الكفر محضا» بحيث يرجع المؤمن ليشهد دولة الحق، واما الكفر فهو ذلك الكافر والمنافق ووصل الى اعلى درجات الكفر والنفاق فيرجع ليرى بعينه دولة الحق ويأخذ جزاءه في تلك الدولة، ولفت الى ان القران الكريم اشار الى تلك القضية «ويوم نحشر من كل امة فوجا»، مشيرا الى ان القران الكريم ذكر الكثير من الموارد الذين مات اصحابها ورجعوا الى الحياة مثل معجرة النبي عيسى -عليه السلام- حيث قال تعالى «واحيي الموتى باذن الله» وكذلك موضوع عزير عندنا خرج في تلك الرحلة المعروفة «كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي الله هذه بعت موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام «اي اماته مئة عام ثم اعاده للحياة»، وهناك شواهد اخرى مثل بقرة بني اسرائيل وهي قصة متمحورة حول شخص مقتول واراد الله احياءه حتى يخبر عمن قتله وفي نهاية القصة يقول تعالى «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَ?دَّ?رَْ??تُمْ فِيهَا، وَ?للَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، كَذَ?لِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى? وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ».

واضاف شبر : الروايات تذكر ان بني اسرائيل كان بامكانهم ان يذبحوا اي بقرة لكنهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم حيث كانوا يطلبون مواصفات دقيقة للبقرة فرب العالمين شدد عليهم بان تكون صفرا ولا شية فيها وشروط اخرى فذهبوا ليبحثوا عنها فلم يجدوها الا عند شاب من بني اسرائيل وكانوا محتاجينها وطلب عليها سعرا غاليا ومبلغا كبيرا وشرط عليهم ان يسلخوا الجلد ويملؤونه ذهبا فاضطروا لذلك واصبح من اغنى الناس من بني اسرائيل وروايات اهل البيت تعلل سبب ذلك ان رب العالمين اراد ان يفتح على الشاب ابواب الخير ويغنيه لانه كان بارا بابيه ويحترمه كثيرا ففتح عليه ابواب الخير.

ووجه رسالة الى الشباب قائلا الله الله في ابائكم واحترامهم وبرهم حتى لو كان عصبيا او يخطئ بحق ولده فعليه الاحترام والادب وعدم الجفاء خصوصا في زماننا وتقصير الابناء في هذا الامر مستذكرا ان ابناء الامام الحسن بن علي المشاركين يوم الطف كانوا اربعة شبان منهم الحسن بن الحسن عليهما السلام وسقط جريحا وتم اخذه من قبل احد اقاربه وعاش 35 سنة بعد الطف وكانت الذرية الحسنية منه والثاني البعض قال ابوبكر او عبدالله الاكبر واستشهد والثالث كان عبدالله الصغر وكان عمره 11 عاما وقصته مؤلمة حيث استشهد في الطف بعد ان وقف ورأى الحسين ساقطا وقتل بين يديه بسهم من الاعداء والرابع كان القاسم بن الحسن -عليهما السلام -.

