خدام الحسين عليه السلام يتسابقون لنيل شرف توزيع «بركة» الطعام

وطن النهار

الخدمة الحسينية مبتغى يسعى لتحقيقه الكثير من الموالين لمذهب اهل البيت وحتى غير المنتمين له من اخوانهم المسلمين ولقب «خادم الحسين» رتبة شرفية يتسابق اليها المحبون، وتتميز الحسينيات في الكويت بمواكبها المنظمة والتي يتطوع فيها الشباب لخدمة رواد الحسينيات

مع الحرص التام على عدم ازعاج الجيران والمارة وعدم اثارة الفوضى وتعطيل حركة السير او التسبب بالازدحام.

وتقوم اغلب الحسينيات بالطبخ وتوزيع البركة خلال ايام عاشوراء في مطابخ مركزية واخرى مؤقتة يلتزمون فيها بالاشتراطات الصحية واجراءات السلامة المطابقة لشروط الاطفاء بالرغم من معاناة حرارة الجو وافران الطبخ وتقدم الحسينيات وجبات متنوعة للتوزيع تشتمل على الرز واللحوم واطباق الهريس والجريش والحلويات وغيرها.

اما المواكب الخارجية فتقدم فيها الشاندويشات والعصير الفيمتو والليمون والشاي والقهوة والزعتر والمياه الباردة وانواع كثيرة، ويحرص القائمون عليها الى المحافظة على نظافة تلك الاماكن والظهور بمظهر لا يسئ الى الخدمة الحسينية.