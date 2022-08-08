حسينية موسى الكاظم «المتروك» أحيت ليالي عاشوراء

وطن النهار

احيت حسينية الامام موسى الكاظم ديوان المتروك ليالي عاشوراء وقصة استشهاد الامام الحسين -عليه السلام- حيث ارتقى المنبر السيد محمود الحسيني وتحدث عن الانفاق في سبيل الله والايثار

وقال الايثار كمثال «ان شخصاً عنده شي بسيط في جيبه ويأتيه فقير فيعطيه ما في جيبه» وكذلك مثلا «شخص بالصحراء وعنده كأس من الماء اما ان يشربه او يتشارك به مع الاخرين وهنا يقدر الاخرين على نفسه ويسمى ايثار».

واوضح ان هذا الامر لا يحدث الا عند اهل البيت -عليهم السلام- وقد وصفهم القرآن (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا)، وكان اهل البيت ثلاثة ايام صائمين واطعموا الفقراء بطعامهم.