أحمد النواف.. رجل المرحلة

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لم تعد التوجيهات الحكومية الصادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حبرا على ورق بل أصبحت واقعا عبر اتخاذ مسارات تصحيحية صدرت امس تجاه عدد من القرارات التي اتخذها عدد من المسؤولين لا تتناسق مع الاجراءات الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة الحالية.



وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود توجه بمراجعة جميع القرارات الخاصة بالعلاج الخارج منذ 1 ابريل الماضي وذلك منعا للتلاعب أو استغلالها في التكسبات الانتخابية.

وقال المصدر في تصريح لـالنهار: عازمون على تطبيق منع استقبال معاملات النواب السابقين والمرشحين للانتخابات القادمة لضمان نزاهتها والتعليمات واضحة للوزراء بأن المحاسبة تنتظر من يخالف التوجيهات الاصلاحية.



وحول القرارات ذات الشأن الوظيفي والقيادي التي يتخذها بعض المسؤولين قال المصدر: ستتم مراجعتها حتى وان كان بعضها عبر استخدام خاصية التكليف والغاء كل قرار لا يتناسب مع روح المرحلة المقبلة مثلما حدث أمس من الغاء لقرار اتخذ في احدى الهيئات.