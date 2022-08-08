شباب القبائل: «لا للفرعيات»

الأولى

ميدانيا وعلى الساحة الانتخابية تواصلت الاعتذارات من بعض القبائل بعدم اجراء الانتخابات الفرعية او ما يسمى بالتشاوريات، وتأتي تلك الاعتذارات وفق معطيين مهمين، فبعضها خوفا من القبضة الحديدية لرجال الأمن في وزارة الداخلية التي تترصد مثل تلك الإجراءات،



وبعضها تأتي تحسبا لمخرجات تلك الانتخابات التي اعتبرها شباب القبائل مخرجات لا ترضي الطموح وتفتقد للعدالة، وآخر تلك الاعتذارات هو بيانان الذي اصدرهما القائمون على فرعية قبيلة العجمان في الدائرتين الرابعة والخامسة، حيث أكدوا في البيان انهم وجدوا صعوبة بالتشاور لتزكية من يمثل القبيلة في الانتخابات العامة، لذلك لن يعقد اجتماع قادم ولن تقام أي تشاورية، ومن لديه الرغبة في الترشح فليعلن ذلك في الانتخابات العامة.



من جانب آخر أعلن النائب السابق عبدالله الكندري عن تقديمه بلاغا للنائب العام بشأن أكبر عملية تزوير حدثت في الكويت في النقل بين القيود الانتخابية لأكثر من مئة ألف ناخب في آخر ثلاث سنوات.