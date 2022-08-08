أوقفوا.. «التفتيش العقائدي»

الأولى

اثارت تعاميم صادرة من جهات حكومية امس بشأن الدوام في يوم عاشوراء ومساءلة المتغيبين فيه دون عذر مقبول ردود أفعال قوية دعت في ملخصها الى احترام المذاهب وعدم التجاوز عليها وعلى المشاركين بإحياء واقامة شعائرها.



وفي تصريح لـالنهار تساءل الخبير الدستوري واستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي عن من منح مصدري هذه التعاميم الحق في تقدير عقائد الناس وتقدير ما اذا كانوا في اطار مقبول من العقيدة او غير مقبول، مؤكدا ان مثل هذه التصرفات تعد انزلاق في الدخول بحالة من التفتيش على عقائد الناس.



واوضح الفيلي ان الادارة الحكومية هنا ولا نفترض سوء النية اجتهدت اجتهادا بالتأكيد لن تنال عليه أجران وفتحت الباب لتجاوزات احتمالية واثارة حساسيات احتمالية ما كان من الحصيف ان يفتح، وقال: وعلى كل حال ما كل اجتهاد جيد ومن الملائم الانتباه لمحاذير ترافق مثل هذه البيانات.

وسرد الفيلي عددا من المحاذير المرافقة لمثل هذه التعاميم وفي مقدمتها انها تخلق شعورا بالاستهداف في مواجهة من يعتقدون بأهمية المشاركة في مراسم هذا اليوم كما انها تنكر عرف مستقر في هذا البلد بأن من يؤمن بأهمية المشاركة بمراسم هذا اليوم بوسعه الغياب دون ان يعتبر غيابه بلا عذر مقبول.



وأضاف: كما ان البحث في مقبولية العذر توصلنا الى محاذير ومخاطر، ولنتصور وضعا لمدير يبحث في مقبولية عذر شخص غاب ويجيبه الفرد انا ذهبت الى الحسينية، فهل له ان يسأله ان كان شيعي ام سني، وان كان سني هل له ان يعتبر غيابه بلا عذر، معتبرا هذا من التفتيش العقائدي.

واكد الفيلي على ان الادارة من مهامها تنظيم العمل في القطاعات التي تشرف عليها لافتا ان الاجازات عنصر يدخل في هذا الاطار وهي تتقرر لاسباب متعددة، مشددا على ان العرف مصدر من مصادر القانون الاداري، ومن ضمن الاعراف ان هناك ايام نتيجة لإحداث تأريخية او قناعات يغيب فيها قطاعات من الناس ويتفاعلون مع هذا الحدث ومن هذه ابرز الامثلة هو يوم عاشوراء، فيغيب من يعتقد بوجوب التفرغ للمشاركة بمراسم هذا اليوم.



وعلق الفيلي بالقول: حين تأتي ادارة من الإدارات وتقرر ولنفترض بحسن نية ان هناك التزام بالعمل في هذا اليوم ويعاقب من يغيب دون عذر مقبول في يوم عاشوراء، فهذه صياغة لم يحالفها التوفيق بل اكاد اقول انها توصل إلى نتائج غير مستحبة.

وفي سياق متصل، اثار البيان حفيظة عدد من النواب السابقين امس قال النائب السابق أحمد الحمد: ليس من المقبول ان يتم تجاهل حدث سنوي وذكرى تخص المسلمين في كل زمان ومكان وهي إحياء ذكرى عاشوراء يوم العاشرمن المحرم في بعض الجهات باحتساب غياب هذا اليوم تغيبا غير مبرر عن العمل وأقول لمن وقع مثل هذه القرارات التعسفية لا يحق لكم تجاهل عرف لسنين طويلة.



من جانبه قال النائب السابق خليل الصالح اجرينا اتصالاً هاتفياً مع وزير الإعلام وأكد لي إنه سيتخذ إجراء تجاه من أصدر التعميم بخصوص الغياب في يوم عاشوراء، وأبلغني الوزير مشكوراً إن وزارة الإعلام ستتخذ اجراءا بهذا الخصوص.