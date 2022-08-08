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أكد لـ«النهار» أن «البترول» يدرس كل الخيارات

الفارس: دمج القطاع النفطي قريباً


كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس عن ان قضية الدمج سيعرض قريباً على مجلس ادارة المؤسسة.
وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها اتمام عملية الدمج، اشار الوزير لـالنهار انه بعد العرض على مجلس ادارة مؤسسة البترول سيتم تحديد الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وعما اذا كان الدمج سيتضمن 3 كيانات فقط، بين الفارس ان المستشار والفريق المشرف على الملف يستعرض كل الخيارات.
وكان الوزير الفارس قد اشار في وقت سابق الى ان اعادة هيكلة القطاع النفطي ستكون تحت نظر مسؤولي القطاع بعد التشكيل الحكومي.


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