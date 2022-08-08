غزة على شفا كارثة إنسانية

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عواصم - الوكالات: طالبت الأمم المتحدة أمس بنشر قوة وقائية في قطاع غزة لتفادي الآثار المدمرة على المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأكدت أن القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 32 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة: إن العد التنازلي لوقف عمل المستشفيات قد بدأ بعد توقف محطة الكهرباء في غزة، ما ينذر بأزمة إنسانية.

وبات القطاع على شفا أزمة إنسانية حادة بعد الإعلان عن نقص شديد في المستلزمات الدوائية، إضافة إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة مع دخول القصف الإسرائيلي الهمجي يومه الثالث.



وناشدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز جميع الأطراف وقف التصعيد في قطاع غزة بشكل فوري، لتفادي الآثار المدمرة وخاصة على المدنيين. وقالت هاستينغز إن الوضع الإنساني في غزة متردٍّ، وليس من شأن هذا التصعيد الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءا.

وأضافت المنسقة الأممية أن الوقود المخصص لمحطة غزة لتوليد الكهرباء من المتوقع أن ينفد اليوم، وقد انقطعت الكهرباء بالفعل، ولا غنى عن تشغيل منشآت الخدمات الأساسية، كالمستشفيات والمدارس والمستودعات وأماكن إيواء المهجرين التي غدت أيضا معرّضة للخطر.



في السياق، عقبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أمس، على الأحداث الجارية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وطالبت المسؤولة الأممية، بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، قائلة: نطالب بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها في هذا الصراع.



وأردفت: القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية.

وأكدت: من حق كل شعب أن يدافع عن نفسه وغزة و60% من الضفة الغربية ما زال محتلا.