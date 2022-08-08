سمو الرئيس.. سر والجميع معك

الأولى

إذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، كما هو معروف، فإنّ من الواضح البيِّن أن قطار الإصلاح الجذري قد انطلق بالفعل في كل الاتجاهات، وبأقصى سرعة ممكنة، ليصل بالكويت -في وقت لن يطول- إلى أهدافها المرجوة وغاياتها المنشودة، ولتعود الديرة كما كانت دائماً مصدر إشعاع للمنطقة، ومهوى أفئدة الباحثين عن الإبداع والخلق والابتكار.



وإذا كان البعض يخشى عواقب السرعة الزائدة في مواجهة القضايا ومعالجة مواطن القصور، خوفاً من التعثر المحبِّط أو النكوص على الأعقاب، فإن على هؤلاء أن يدركوا تمام الإدراك أن السرعة مطلوبة، وأن التسَّرع هو المرفوض، كما يجب عليهم أن يعلموا جيداً أن خطوات رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف ومن ورائه كل الجهات الرسمية مدروسة بعناية، ومحسوبة بدقة وليس فيها مجال للثقوب والثغرات التي تفسد كل عمل، وتحول دون تحقيق أي نجاح.



والذي يدعو إلى التفاؤل، ويبث الطمأنينة في نفوس المواطنين هو أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يعتد طوال سنين تحمله المسؤولية سوى العمل الجاد والسعي الدؤوب، وبذل قصارى الجهود لتحقيق الغايات المرسومة، والأهداف المبتغاة، وسيكون أعضاء حكومته على نهجه سائرين، وفي فلكه ماضين، وسيولِّد النجاح النجاح، والتوفيق مزيداً من التوفيق.



ومما يزيد التفاؤل ويدعم الثقة، ويفرض مباركة الجهود الحكومية وتأييدها والاصطفاف إلى جانبها هو أن الأقوال أصبحت مقرونة بالأفعال، لا تنفك عنها، ولا يسير كلٌ منها في طريق، إضافة إلى أن خطوات الإصلاح المعلنة تتسم بالشمولية والعموم والتنفيذ الفوري، فهي لا تركز في مجال على حساب آخر، ولا تُعنى بناحية وتنصرف عن بقية الأنحاء، فضلاً عن أنها تتوافق كل التوافق مع الرغبات الشعبية العارمة، والتوجه الوطني المخلص البنّاء.



ولعل من أبرز ما لمسه المواطنون وأعلنوا بكلِّ الطرق تأييدهم له هو تلك البشارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من أسس ومبادئ وأصول طالما حلموا بتحقيقها، ودعوا إلى ترجمتها حقائق وأعمالاً ملموسة على أرض الواقع.

إننا ومعنا كل المواطنين لنبارك بكل إخلاص ما ذهب إليه سمو الرئيس لإصلاح الداخل والخارج، ولا نظنُّ أن أحداً من الشرفاء يمكن أن يقول لا للإصلاح ومواجهة الفساد.



لقد أصبح من الجلي والواضح أن قطار الإصلاح والتنمية والبناء قد انطلق بالفعل بدءاً مما يمكن أن نسميه أسس البناء التي يتبناها ويحرص على تفعيلها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي يمكن إنجازها فيما يلي:



- القضاء على الواسطة في الدوائر والمؤسسات الحكومية قضاء مبرماً، ليأخذ كل مواطن حقه من الدولة لا من الوسطاء والمتجاوزين، الذين يقفزون على القانون، ويتجاوزون العدالة والمساواة.



- حظر تمرير معاملات النواب السابقين والمرشحين الحاليين درءاً لأي شبهة، ومنعاً لأي اختراق، ودحضاً لأي إدعاء عن التدخل الحكومي من أجل دعم أناس والوقوف ضد آخرين.



- الدعوة الصادقة إلى اختيار ذوي الكفاءة، ومن ثم الابتعاد عن المتجاوزين ومن تحوم حولهم الشبهات، ولو كانوا من الأقارب، أو من المقربين.



- تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحتها أمام القادرين على العطاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الضيقة أو توجهاتهم السياسية، إيماناً بأن إسناد الأمر إلى غير أهله نذير للفشل، واقصاءٌ لكل عوامل النجاح.



- تفعيل مبدأ سيادة القانون الذي يجب أن يُطبّق بمسطرة واحدة على الكبير والصغير، وعلى القوي قبل الضعيف، والقريب قبل البعيد، فالعدل أساس الملك، ولا يجوز أبداً أن يفلت أحد من العقاب عن جريمة ارتكبها أو مخالفة وقع فيها لأنه ابن فلان أو من جماعة فلان.



- تحرير القطاع الخاص من الأغلال والأصفاد والقيود التي تكبله أو تمنعه من الانطلاق، وذلك لأن هذا القطاع هو الجناح الثاني لطائر الاستثمار الذي لا يمكنه ان يحلِّق ويرتفع من دون أحد جناحيه.



- اتخاذ خطوات فعلية مدروسة تجعل من الكويت مركزاً مالياً عالمياً، لتفد إليه رؤوس الأموال والمستثمرون من كل مكان، وذلك لن يتحقق إلا بالتحرر من البيروقراطية البغيضة، والروتين القاتل، والدورة المستندية الطويلة التي تصدع الرؤوس، وتؤخر التمتع بالصحة والعافية.



- تعزيز مكانة الكويت الدولية، فهي وإن كانت صغيرة الحجم فإنها قوية التأثير، مسموعة الكلمة، لا تابعة ولا مأمورة، بل آمرة متبوعة بفضل سياساتها الحكيمة ودبلوماسيتها الرصينة التي يقودها ويصونها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر حفظه الله ومعه عضده وسنده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.



إن ما تقدم ليس إلا غيض من فيض مما يتطلع إليه ويحرص عليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي نؤكد كل يوم، ويؤكد معنا كل المواطنين، ومن قبلهم القيادة السياسية أنه رجل المرحلة، القادر على خوض عباب البحور مهما كانت قوة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتأسيساً على كل هذا نكرر ما بدأنا به ونؤكد أن قطار الإصلاح والتنمية والبناء ركب السكة بالفعل، وأنه بلا ريب واصل بسلامة الله إلى غايته وهدفه بسرعة مدروسة تجنبه أي تعثر أو عرقلة أو تعطيل.



ولسمو رئيس مجلس الوزراء نقول: امض في طريقك واثق الخطى، قوي العزيمة والإرادة، فأمامك القائد الكبير وعضده الأمين يؤازرانك، ومن خلفك شعب واع يقدّر جهودك ويرجو نجاحك. حفظ الله الكويت قيادة وشعباً ووطناً حراً أبياً من كل مكروه وسوء.



النهار