الحكومة توجه «ضربة استباقية» للفرعيات

وطن النهار

تواصل الحكومة تهيئة الاجواء للانتخابات المقبلة بعين على الفرعيات، وعين أخرى على شبهات شراء الاصوات التي بدأت تتفشى انباؤها ومطالبات مكافحتها.

وكشفت اجهزة وزارة الداخلية اليومين الماضيين عن انتخابات فرعية في الدائرة الثانية لقبيلة بني غانم ومثيلة لها في الدائرة الرابعة لاحد افخاذ قبيلة مطير، وسط تعرض معظم محاولات التنسيق لاقامة الفرعيات لاختراقات برصدها وبالابلاغ عنها من جهة نواب سابقين ومرشحين مستقلين من الاقليات اجتماعيا سواء من ذات القبيلة او قبائل اخرى من أجل الحصول على فرص عادلة في الانتخابات العامة المقبلة.



وبعد اجتماع له امس علمت النهار ان مجلس الوزراء قد قرر ارجاء مناقشة تحديد يوم الاقتراع وما يتصل بظروف عملية الانتخاب حتى يتم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والاعلام وجميع وزارات الدولة على الجاهزية وكذلك قرر المجلس تكليف الداخلية تجهيز بيان عن ضوابط وشروط الترشح للانتخابات ومكان تسجيل الراغبين ومواعيد فتح باب التسجيل.

من جانب آخر، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر لـكونا أمس الاثنين ان الكويت كان لديها مخزون استراتيجي من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.



واضاف البدر انه منذ رصد أول حالة في العالم تأهبت الكويت واستعدت لهذا الأمر وكانت تتابع عن كثب تطور الأوضاع حول العالم واستعدت بشكل كامل اثر قرارات مجلس الوزراء بتعزيز المخزون الاستراتيجي من العلاجات.

وتابع أن الكويت قامت في شهر مايو 2020 بمراسلة كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات لحجز كميات منها كما اجرت اتصالات مع المكاتب الصحية الكويتية الخارجية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتنسيق مع الشركات المعنية بانتاج اللقاحات في هذا الشأن.

وأوضح أن الكويت قامت أيضا بمراسلة اتحاد مستوردي الأدوية في الكويت وكذلك الاتحاد العالمي لأصحاب الشركات المنتجة ليكون لها السبق في شراء اللقاحات فور اعتمادها من الجهات الرقابية العالمية لافتا الى انه تم طلب كميات اللقاحات طبقا لعدد السكان من مواطنين ومقيمين بما فيها الجرعات التنشيطية.



وقال ان الوزارة كانت تعقد اجتماعات دورية مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين والولايات المتحدة وبريطانيا حول التجارب والخبرات في هذا المجال والتعرف على أنواع الأدوية التي يمكن استخدامها في البروتوكولات العلاجية.

وذكر ان الكويت مرت بذلك بتجربة فريدة من نوعها ونجحت بكل المقاييس في ادارتها الامر الذي يؤهلها في ان تكون جاهزة ومستعدة لأي عارض أو وباء مستقبلا، مشيرا إلى ان هناك لجنة طوارئ مشكلة واستراتيجية تم اعدادها للتعامل مع كوفيد-19 اذا انتشر مرة أخرى. من جهته قال رئيس فريق كوفيد-19 الدكتور هاشم الهاشمي لـكونا ان الكويت اتخذت عددا من التدابير لحماية الصحة العامة والحيلولة دون انتشار الأوبئة عبر إجلاء جميع الكويتيين العالقين في الخارج على أربعة مراحل وشملت الخطة 185 رحلة قادمة من 58 جهة حول العالم ليبلغ عدد العائدين 31 ألفا خلال مراحل العودة.



وأضاف الهاشمي انه لتوعية أفراد المجتمع بكيفية التحقق مما يصلهم وللحد من الإشاعات قامت وزارة الإعلام بإطلاق موقع حملة (تحقق) الإلكتروني لمكافحة الظاهرة عن طريق توعية الناس كما استعانت الحكومة بتطبيق شلونك لإجلاء المواطنين العالقين بالخارج كوسيلة للتحقق من البيانات ودخول الطائرة.ولفت إلى أنه في مجال التبرعات والحملات التطوعية والأعمال الخيرية قامت الكويت بالتبرع بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية استفادت منه كل من العراق وايران وفلسطين والصين كما قامت أيضا بالتبرع بأجهزة طبية لليمن.

من جانبه قال مدير إدارة الصحة العامة د. محمد السعيدان لـكونا ان جائحة كورونا هي الجائحة الاولى من نوعها في التاريخ التي استخدمت فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على مثل هذا النطاق الواسع لإحاطة الناس وإعلامهم والحفاظ على سلامتهم وإنتاجيتهم والتواصل فيما بينهم.

