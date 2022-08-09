البلدية: إغلاق 67 سرداباً مخالفاً

وطن النهار

واصلت البلدية استنفارها اليومي لإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات بالتعاون مع قوة الاطفاء العام في جميع المحافظات.

وقامت بلدية الفروانية بتحرير 5 مخالفات لسراديب مخالفة ليصل إجماليها إلى 67 سردابا منذ انطلاق الحملة.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة الفروانية م. سعيد العازمي، ان بلديات المحافظات تواصل نشاطها بالتعاون مع قوة الاطفاء لرصد السراديب المخالفة، في إطار حملة منع استخدامها في غير الأغراض المرخصة لها لخطورتها على الأرواح والممتلكات.

وأكد العازمي أنه خلال الجولة الميدانية في منطقة جليب الشيوخ يوم أمس تم أكتشاف سوق شعبي كبير في إحدى العمارات الاستثمارية من دون ترخيص، وتم تحرير مخالفة وإغلاقه نهائيا. وأشار إلى أن السوق الشعبي كأنه في مجمع تجاري وليس في بناية استثمارية بالسرداب ولم يخطر على البال، مشيداً بدور مفتشي البلدية في اكتشاف السوق وإغلاقه من قبل البلدية والقوى العاملة وقوة الإطفاء.

وأكد أن المبنى غير مؤهل إطلاقا أن يكون سوقا شعبيا في بناء استثماري، خاصة في حال حدوث حريق مفاجئ فإن الضرر سيكون كبيراً.

بدوره، قال العقيد إطفائي محمد يوسف إنه بناء على تعليمات رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد، ورئيس قطاع الوقاية في قوة الاطفاء اللواء خالد عبدالله فهد، تم تكثيف الحملات على السراديب المخالفة في المباني الاستثمارية.

وقال يوسف إن قوة الاطفاء تعمل على مدار الساعة مع البلدية لرصد كل المخالفات في المباني الاستثمارية، حرصا منها على حماية الأرواح والممتلكات.

