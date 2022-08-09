حجز 16 دراجة نارية في الجهراء

وطن النهار

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولتين ميدانيا على الباعة الجائلين في منطقتي الجهراء والعيون لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)).

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الجولتين التي تم تنفيذهما من قبل قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين أسفرتا عن حجز 16 دراجة نارية مشيرا في هذا الخصوص إلى حجز 9 دراجات نارية بمنطقة الجهراء و 7 دراجات نارية بمنطقة العيون وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة مخالفات الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.