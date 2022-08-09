«نزاهة» : إحالة وكيل مساعد سابق إلى النيابة

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عن إحالة وكيل وزارة مساعد سابق وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

وأشارت الهيئة في تصريح صحافي إلى أن الإحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.



وأكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، ومثمنة دائما المبلغين ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها في الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.



ولفتت إلى أن التهم مؤثمة بموجب المادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمنصوص عليها كجرائم فساد في المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.