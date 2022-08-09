النهضة الحسينية.. ثورة ضد الظلم والطغيان

الأولى

مثّلت نهضة الإمام الحسين -عليه السلام- على مدى سنين مضت واحدة من أهم حركات التغيير في التاريخ، فكانت ثورته -عليه السلام- في العاشر من محرم الحرام من سنة 61 للهجرة، من أهم الثورات التي شهدها التاريخ الإسلامي، بل وتاريخ الإنسانية بشكل عام.

تلك النهضة الخالدة، التي لا تزال حتى يومنا هذا تمثل طريق الحق، والنبراس القويم، والنهج الحقيقي لكل الساعين للوصول إلى المبادئ والأهداف الإنسانية السامية، حيث تمخضت عن تلك النهضة الحسينية نتائج مهمة وملموسة، امتد تأثيرها حتى لغير المسلمين.



فلم تكن حركة الإمام الحسين -عليه السلام- من أجل سلطة التحكم، ولا بحثاً عن كرسي حكم، ولا سعياً للتسلط على الناس، وإنما هي حركة أو ثورة من أجل قضية أعمق هدفها سيادة الحق ومحاربة الظلم ورفضاً للاستبداد والطغيان، اللذين كانا سائدين بتلك الفترة، حين تسلَّط على رقاب الناس من ليس أهلاً للولاية، فخرج عن طاعة الله وقتل النفس المحرمة وانتهك حرمات الناس.

ونحن إذ نستذكر هذه الواقعة الأليمة، وتلك المذبحة المروِّعة لآل بيت النبوة في كربلاء، والتي ارتكبها جيش عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية، رغم مرور أربعة عشر قرناً، لا لأجل الذكرى فقط، بل لاستلهام الدروس والعبر من تلك الحادثة التاريخية رغم فظاعتها.



وهنا تجدر الإشارة إلى المعاني الإنسانية النبيلة التي تجلت من خلال مواقف وخطب وكلمات الإمام الحسين -عليه السلام- مع أهل بيته وأصحابه وحتى أعدائه قبل وأثناء المعركة، لذلك ظلت كلماته -عليه السلام - خالدة بقلوب المؤمنين وأفئدتهم ووجدانهم، لا تغيبها أكاذيب الأعداء، ولا تمحوها الأيام ولا تلغيها أساليب العبث والتزوير:



إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد.

إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما.

ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وغير ذلك من الكلمات الخالدة.

تلك المآثر الحسينية العظيمة، والتي تبدو من خلال مواقف وكلمات الإمام الحسين -عليه السلام- لم تمنع أعداءه منذ استشهاده إلى يومنا هذا، من إثارة الشكوك والشبهات حول نهضته العادلة وتضحيته بأبنائه وأخوته وأهل بيته وبأصحابه وبنفسه الزكية.



إننا اليوم وفي ظل ما نراه ونعيشه من تغيرات دولية وإقليمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، ما أحوجنا إلى أن نستلهم من الإمام الحسين -عليه السلام- معاني الأخوة والتضحية والتعايش، فتكون الوحدة الوطنية هدفنا وغايتنا ومنهجنا، وليس شعاراً استهلاكياً يتم استحضاره في مناسبات معينة ثم يطويه النسيان.



إننا مطالبون بحماية أمن بلدنا الاجتماعي والاقتصادي من خلال وحدتنا، وتمسكنا بمكاسبنا الدستورية وشرعيتنا السياسية، مع التأكيد على العقد الاجتماعي بين أسرة الحكم من آل الصباح الكرام والشعب الكويتي النبيل، فقد حبانا الله بالخير الوفير، فوجب علينا أن نحافظ على تلك النعم، وأن نشكره تعالى على فضائله التي لا تُعد ولا تحصى، ونسأله جلّت قدرته أن يحفظ الكويت من كل شر ومكروه، وأن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.