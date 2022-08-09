السيِّدة زينب عليها السلام.. الشخصية الملهمة

إيمانيات

السيِّدة زينب (عليها السلام)، الموصوفة ببطلة كربلاء، هذه الإنسانة القويّة الصلبة التي يمكن أن نقدّمها إلى العالم كنموذج للمرأة المسلمة القوية المجاهدة البطلة والقائدة، نجد أنّها كانت أُخت الإمام الحسين (عليه السلام) جهاداً ورسالةً، وكانت تفهم معنى الإمام الحسين (عليه السلام) ورسالته.



وأن تكون السيِّدة زينب (عليها السلام)، قدوةً ونموذجاً للمرأة، وأُسوةً حسنةً لنسائنا وبناتنا، أمرٌ قد يراه البعض تحصيل حاصل وطبيعياً. ولكن أن تكون السيِّدة زينب (عليها السلام)، قدوةً للنِّساء والرجال على حدٍّ سواء، فهنا تكمن عظمة هذه الشخصية. فزينب تختزن إمكانية أن تكون قدوةً لكلّ الأحرار والثائرين في العالم.



أكّدت السيِّدة زينب (عليها السلام)؛ تلك الشخصية الفذّة، الشخصية المتكاملة أنّ المرأة وإن لم يقدَّر لها أن تملك القوّة الجسدية كما هو الرجل، وإن لم تتحرّك بسلاحٍ في المعركة، إلّا إنّها قادرة على أن تشارك الرجل بصلابتها وثباتها ومواقفها في صناعة أيّ نصر، أو تصنعه وحدها حين تقتضي التحدّيات. هذه هي زينب (عليها السلام)، التي يحار المراقبون بها كشخصيةٍ ملهمة، والتي تزداد حضوراً كلَّما مرَّ الزمن، ويزداد الارتباط بها بصورة أشدّ وأقوى. صحيح أنّ زينب (عليها السلام)، دخلت إلى النفوس من باب العاطفة والمأساة، لكنّها من هناك عرَّجت إلى العقول والوجدان وانتقلت إلى الحركة، فصار نداء «يا زينب» يعني الكثير، وصار أبعد من مجرَّد الانتماء والهوية وإثبات الخصوصية.



فزينب، وإن قلّ ما نقله التاريخ لنا على مستوى حياتها الشخصية قبل كربلاء وبعدها، إلّا أنّ تحليل ودراسة مواقفها في ثورة كربلاء، وما تعرّضت له يومها، كفيل بأن يضيء بشدّة على عظيمةٍ من ذلك البيت الرسالي، وعظيمةٍ من عظماء الإنسانية...

فعندما ننادي «يا زينب»، فإنّنا نستدعي بالدرجة الأولى العاطفة والمحبّة لآل البيت (عليهم السلام)، الذين قال الله فيهم: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى/ 23)، فهي بنت فاطمة بضعة رسول الله، وبنت عليّ أخي رسول الله وحبيبه.



حظيت بتكريم رسول الله لها عند ولادتها، عندما احتضنها وضمَّها إلى صدره، وأذّن في أذنها اليمنى، وأقام في اليسرى، ثمّ قال لأبويها سمياها «زينب». عاشت (عليها السلام)، في رحاب البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً. وعندما ننادي زينب (عليها السلام)، فإنّنا ننادي الصبر فيها، نستلهمه ونستولده صبراً على كلّ ألم وكلّ ظلم وافتراء، وهي التي لُقّبت بالصابرة لِما تحمّلته من معاناة وآلام، معاناة أُمّها الزهراء، وأبيها الإمام عليّ (عليه السلام) وأخيها الإمام الحسن (عليه السلام). ويكفي ما حصل معها في كربلاء من مأساةٍ أصابتها في الصميم المتعلّق بشخصها والمتعلّق بالإسلام دين جدّها. زينب (عليها السلام)، لم تُرَ في كلّ تلك المواقف إلّا صلبةً عزيزةً، لم يصبها الانهيار، ولا سقطت فريسة الجزع والانهزام، «اللّهُمّ تقبّل هذا القربان»، أطلقتها بعد استشهاد أخيها الإمام الحسين (عليه السلام).

ومع زينب (عليها السلام)، نكتشف معنى العبادة الحقيقية لله، والتوجّه إليه حتى في أشدّ الظروف ألماً؛ تصوّروا امرأةً تقوم لصلاة الليل وهي محاطة بأجساد الشهداء من أولادها وأُخوتها وأولاد أُخوتها، تخيَّلوا المشهد. نعم، زينب صلَّت الليل وتغلّبت على عاطفتها وانفعالاتها، وكبتت مشاعرها، وشهد الإمام زين العابدين (عليه السلام) وقال: «إنّ عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام، ما تركت نوافلها الليلية». فقد فعلت كما فعل أخوها الحسين وأصحابه في ليلة العاشر التي قضوها باطمئنانٍ بعيداً عن أيِّ جزعٍ أو هلعٍ يسيطر في ظروفٍ أقلّ بكثيرٍ من ظروفهم. إنّه نداء الثبات والرجوع إلى الله في كلّ وقت وفي كلّ أمر، إنّ مَن ينادي «يا زينب»، يعرف جيِّداً أن لا تفريط بعلاقةٍ مع الله أو في واجب تجاهه. الله سبحانه وتعالى الذي عبدته زينب وعبدته أُمّها فاطمة حتى تورّمت قدماها، فالعلاقة مع الله هي مصدر القوّة والعزيمة، وهي التي تبعث على الاطمئنان وتُضيء الطريق.

نقولها «يا زينب»، لنتذكَّر علمها، ونسعى للعلم رجالاً ونساءً اقتداءً بها، وهي التي لُقّبت بالعالمة، إذ كانت مرجعاً في العلم، نهلت من علم جدِّها وأُمّها وأبيها، وكانت تتصدّى للإجابة عن المسائل الشرعية والأسئلة الدينية خلال غياب أخيها الإمام الحسين (عليه السلام)، وكان ابن عباس، وهو الذي عُرِف بحبر الأُمّة، يسألها عن بعض المسائل التي لا يهتدي لحلّها، ويقول: حدّثتني عقيلتنا زينب بنت عليّ... وإلى ذلك أشار الإمام زين العابدين (عليه السلام)، عندما قال عنها: «عمتي زينب عالمة غير معلّمة».

لهذا كلِّه؛ لعلم زينب (عليها السلام) وعبادتها، ولصبر زينب (عليها السلام) وتضحياتها، ولثبات زينب (عليها السلام) وعزّتها وعنفوانها... لهذا كلِّه، يصدح المؤمنون رجالاً ونساءً، بحبّ زينب والشوق إليها.

